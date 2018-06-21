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準公共化教保服務 教育部：盼創4贏

中央社2018/06/21 14:43
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北21日電）教育部國教署副署長許麗娟今天說，將朝擴展平價教保服務及建置準公共化教保服務邁進。她說，準公共化教保服務希望對幼兒園、教保服務人員、家長、服務品質等，創造4贏。

民進黨立委李麗芬、鍾佳濱、余宛如、陳曼麗、江永昌等人，上午在立法院召開「幼托困境不打通．政策美意都成空」公聽會。

鍾佳濱說，近年來有很多公共化的呼聲，大多是過去大家庭過渡到現在工商社會的小家庭，所衍生出來的家務與勞務，包括長照、幼兒照顧等都是，形成很多的家庭勞務需求。

他說，對於幼兒照顧來說，或許集體互助是一種方向，但如果用公共化去理解集體互助，可能造成民眾把傳統家庭責任過多的外部化，也讓政府承擔了過去屬於家庭中的功能，這些勞務要怎麼界定公共化的分際，是需要大家共同來討論的。

陳曼麗說，民眾在受到好的教育以後，後續應進入職場，但女性會擔心家務的協調，過去3代同堂的大家庭，公公婆婆扮演角色，現在小家庭擔心小孩照顧問題，造成結婚與生育年齡往後延。

她說，希望幼照公共化能夠做得更好，畢竟帶小孩、養小孩是專業的事情。

教育部國教署副署長許麗娟表示，將朝擴展平價教保服務及建置準公共化教保服務機制邁進。她說，準公共化教保服務機制，對於幼兒園的招生有保障；對於教保服務人員薪資有一定的規範，因此可以改善教保服務人員的薪資；而且政府共同負擔下，家長負擔降低；在政府相關輔導導入下，對於教導服務品質也有幫助，預計可以創造4贏。

對於如何推動0到6歲的企業托育模式，與會的衛福部社家署代理組長簡杏蓉指出，現階段事業單位可直接向所在地主管機關尋求專案協助辦理，未來配合滾動式修正，將事業單位辦理納入「推動社區公共托育家園實施計畫」。

她說，勞動部可依性別工作平等法規定，與衛福部、教育部合作訂定專案試辦企業托兒計畫。

簡杏蓉說，對於家長的托育需求，北高兩市從去年開始試辦定點臨時送托服務，社家署將了解辦理成效後，評估全國推動可能性。（編輯：李信寬）1070621

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