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宿舍爭議 文大：依政府規定辦理並據實申報

中央社2018/06/21 14:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北21日電）文大宿舍爭議案延燒，文化大學校方發表聲明指出，政府單位從未行文指不能承租大群館供宿舍使用，校方自始至終都依政府單位規定及指示辦理並據實申報。

中國國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風波，台北市長柯文哲今天重申，文大宿舍案一切依法行政，按SOP走。

文化大學校方也發表聲明指出，針對租約上載明「宿舍」是否違反土地分區使用規定疑議，文大於簽約當時依建物使用執照載明「集合住宅」，認定可供宿舍使用。

文大校方指出，自民國100年8月文大承租開始，政府單位從未行文給文大指不能承租大群館供作宿舍使用，民國101年12月在接受都發局指正後，文大也立即安排專業機構檢查並據實申報迄今，並依規定向教育部申報宿舍床位總量管制在案，自始至終都依據政府單位規定及指示辦理並據實申報。

至於租約是否公平、租金是否過高，文大表示，當時學校附近並無類似大群館規模的民間集合住宅，且因境外生來台就讀等原因，有提供住宿的迫切需求，為保障學生住宿權益，因此與業主簽訂相關租約，由於目前時空環境不同，文大也希望業主研議更改部分合約內容，以保障學生及校方權益，以降低學生負擔為最優先考量。（編輯：黃于）1070621

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