宿舍爭議 文大：依政府規定辦理並據實申報

文大校方指出，自民國100年8月文大承租開始，政府單位從未行文給文大指不能承租大群館供作宿舍使用，民國101年12月在接受都發局指正後，文大也立即安排專業機構檢查並據實申報迄今，並依規定向教育部申報宿舍床位總量管制在案，自始至終都依據政府單位規定及指示辦理並據實申報。

至於租約是否公平、租金是否過高，文大表示，當時學校附近並無類似大群館規模的民間集合住宅，且因境外生來台就讀等原因，有提供住宿的迫切需求，為保障學生住宿權益，因此與業主簽訂相關租約，由於目前時空環境不同，文大也希望業主研議更改部分合約內容，以保障學生及校方權益，以降低學生負擔為最優先考量。（編輯：黃于）1070621