〈台積技術論壇〉先進製程進度如預期 5奈米最快明年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(21)日舉行技術論壇，總裁魏哲家指出，目前台積電 7 奈米已大量生產，5 奈米預計明年初風險試產，最快明年底至 2020 年初進入量產，整體時程與原先預期的一致，而隨著先進製程進入量產，台積電營運動能也將持續有撐，未來 5 年可望維持年營收 5-10% 成長空間。

魏哲家指出，半導體是很基礎的行業，如創辦人張忠謀指出，半導體是生活不可或缺的元素，展望未來，驅動半導體產業成長來源有四大領域，包含手機、高速運算、汽車與物聯網相關，台積電都有相關技術可以協助客戶。