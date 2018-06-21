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〈台積技術論壇〉先進製程進度如預期 5奈米最快明年

鉅亨網2018/06/21 14:47
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晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(21)日舉行技術論壇，總裁魏哲家指出，目前台積電 7 奈米已大量生產，5 奈米預計明年初風險試產，最快明年底至 2020 年初進入量產，整體時程與原先預期的一致，而隨著先進製程進入量產，台積電營運動能也將持續有撐，未來 5 年可望維持年營收 5-10% 成長空間。

魏哲家指出，半導體是很基礎的行業，如創辦人張忠謀指出，半導體是生活不可或缺的元素，展望未來，驅動半導體產業成長來源有四大領域，包含手機、高速運算、汽車與物聯網相關，台積電都有相關技術可以協助客戶。

魏哲家強調，手機晶片由於各品牌廠持續推出創新產品，需求仍看俏，台積電已提供 12、10 與 7 奈米製程給客戶；高速運算台積電則提供前後段服務，包含晶圓生產，與後段封裝，協助客戶提高系統效能。

汽車相關產品部分，魏哲家認為，台積電提供 28、16 奈米以及特殊製程技術；至於物聯網，台積電則協助提供客戶低功耗生產技術，打造低功耗晶片。

魏哲家致詞時也對供應鏈夥伴喊話，強調儘管技術快速演進，但是產業合作是不變的道理，台積電現在有 1500 名設計人員，但不會與客戶競爭。

台積電去年研發人數高達 6145 人，較 2008 年的 2069 人增加近 2 倍，研發費用也大幅成長，高達 780 億元。

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