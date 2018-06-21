國小老師疑不當管教 新北：調為科任

（中央社記者黃旭昇新北21日電）人本基金會指陳新北市三重某國小洪姓教師疑似不當管教案，新北市府教育局表示，要求校方今天下午起，班導師不得再進班，下學年度也調整為科任教師，並啟動輔導機制。

市府教育局副局長黃靜怡今天受訪表示，8日晚間市府教育局接獲陳情，洪姓老師疑似不當管教，家長將不當管教錄音事證交給人本基金會。人本協助與家長溝通，教育局也透過管道盼與家長取得錄音事證。

三重區洪姓班導師遭投訴將座位劃為「天堂」、「地獄」區，且情緒失控辱罵學生。學生也被罰站，老師並欺負程度不好的學生。