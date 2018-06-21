NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈呂薔秀戰袍　小露事業線秀好身材吳宗憲不識男神　主持亂問超尷尬凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

國小老師疑不當管教 新北：調為科任

中央社2018/06/21 14:48
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃旭昇新北21日電）人本基金會指陳新北市三重某國小洪姓教師疑似不當管教案，新北市府教育局表示，要求校方今天下午起，班導師不得再進班，下學年度也調整為科任教師，並啟動輔導機制。

市府教育局副局長黃靜怡今天受訪表示，8日晚間市府教育局接獲陳情，洪姓老師疑似不當管教，家長將不當管教錄音事證交給人本基金會。人本協助與家長溝通，教育局也透過管道盼與家長取得錄音事證。

三重區洪姓班導師遭投訴將座位劃為「天堂」、「地獄」區，且情緒失控辱罵學生。學生也被罰站，老師並欺負程度不好的學生。

教育局表示，學校針對洪姓教師疑似不當行為召開班親會與家長雙向協調溝通，也指派專任輔導老師入班輔導，如何因材施教引導教學，並將洪姓教師下學年度職務為調整為科任教師。

校方表示，洪老師第一年考上正式老師帶班，要求比較高，洪老師以前在私校教過書，學生程度相近，但遇到正常編班的學生班級，學生程度有落差，同樣的教學方法已不適用。

黃靜怡說，教育局已由督學籌組調查小組，從嚴查察三重這所國小處理過程，及老師的教學行為，並將於學期末結束前完成調查，若查證屬實除移送考核會議處，如果洪姓老師確實有不當管教行為，依情節輕重將予以申誡至記過等處分，最嚴重可解聘。（編輯：梁君棣）1070621

準公共化教保服務 教育部...林子偉連2場敲3安 打擊率...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan