A股股災後 市場開始揣測中國恐用匯率貶值報復美國

在中美貿易戰煙硝味瀰漫、A 股信心缺乏的當下，外媒報導，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深亞太策略師 Michael Every 指出，外界開始猜想中國會考慮使用貨幣貶值手段，而讓人民幣貶值是中國政府最有力的經濟工具之一。

在 A 股暴跌後，市場上開始出現中國可能透過人民幣貶值來報復美國關稅升級的聲音。今日人行公佈人民幣兌美元中間價報 6.4706，下調 120 點，為 1 月 12 日以來新低。至截稿前，在岸人民幣午後跌勢加大，跌幅 0.4775%，報 6.5019 元。

不過，目前人民幣尚未出現任何大幅貶值跡象。儘管今年來美元兌人民幣已升值 2%，但從人行發布的 CFETS 人民幣匯率指數顯示，從美國 3 月宣布對鋼鋁課稅爆發貿易戰至今，該人民幣貿易加權指數仍有所升值。

圖自中國外匯交易中心

券商研報指出，5 月份人民幣對美元繼續貶值，但從結售匯等資料反應出外匯供需及預期仍相對穩定，人民幣貶值的擔憂並沒有顯著增強。主因在於當前經濟增長韌性增強，為匯率提供了托底的支援，穩住市場預期。加上前陣子企業積累了不少美元頭寸，在目前融資環境吃緊的情況下，在美元反彈時結匯換取人民幣的動力客觀存在。

分析人士認為，只要中國內部經濟未現大波動，今年內人民幣對美元雖然可能難現年初強勢，但不至於出現大幅貶值。

儘管目前還沒有明顯貶值跡象，但市場人士仍不敢掉以輕心。近期中國官方放手讓人民幣大貶的例子，莫過於 2015 年，當年 A 股自 6 月中旬起爆發嚴重股災，數個月內股價動輒大跳水，甚至出現千股跌停、停牌的震撼場景，讓全球市場看傻了眼。投資人為了將資金撤離中國，引發大量資本外流。

加上當年 9 月原本聯準會升息預期來到最高點，中國人民銀行搶先在 8 月 11 日出手，無預警啟動匯改，連續三天下調人民幣中間價，一共大貶 4.45%，看得全球交易員目瞪口呆。中方一口氣放手讓人民幣大跳水，就是為了趕在美國升息前，提前釋放人民幣貶值壓力。