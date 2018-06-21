被獨派酸「綜藝咖」市長　柯文哲：我是「大咖」

針對台灣社、北社、台灣國等近 20 個獨派團體昨日集結，表態力挺民進黨台北市長參選人姚文智，台灣社社長張葉森更批現任市長柯文哲是「綜藝咖市長」，對此，柯文哲今（ 21 ）日表示，政治有它嚴肅的一面，其實他施政的理念很簡單，就是讓老百姓過快樂的生活。媒體追問，若不覺得自己是「綜藝咖」，那是甚麼咖？柯文哲回說「大咖」，自己講完還哈哈大笑。

對於新黨主席郁慕明表示有條件支持他，柯文哲則說，不管獨派或統派，朋友要多、敵人要少，尋求最大支持。

至於他近日頻拜會里長，國民黨台北市長參選人丁守中要他不要為難、消費里長，柯文哲說，要去拜訪前，都會事先問里長有無意願要見面，他才會去。