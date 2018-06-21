被獨派酸「綜藝咖」市長　柯文哲：我是「大咖」

針對台灣社、北社、台灣國等近 20 個獨派團體昨日集結，表態力挺民進黨台北市長參選人姚文智，台灣社社長張葉森更批現任市長柯文哲是「綜藝咖市長」，對此，柯文哲今（ 21 ）日表示，政治有它嚴肅的一面，其實他施政的理念很簡單，就是讓老百姓過快樂的生活。媒體追問，若不覺得自己是「綜藝咖」，那是甚麼咖？柯文哲回說「大咖」，自己講完還哈哈大笑。
對於新黨主席郁慕明表示有條件支持他，柯文哲則說，不管獨派或統派，朋友要多、敵人要少，尋求最大支持。
至於他近日頻拜會里長，國民黨台北市長參選人丁守中要他不要為難、消費里長，柯文哲說，要去拜訪前，都會事先問里長有無意願要見面，他才會去。
此外，他即將在本月底發表新書「光榮城市」，外界質疑是在宣揚政績？柯文哲表示，不是宣揚政績，只是把這三年來執政的理念寫一寫。
媒體問到，有放在 IG 上吸引年輕人？柯文哲認為，這也沒什麼，因為以前也寫過 3 本，書商問他要不要寫？就想說，把這三年來執政心得寫一寫。柯文哲也透露，這很花時間，常寫到三更半夜。媒體追問新書內容？柯文哲說，太多了，當時還有錄一個 5 到 6 個鐘頭的影片。
媒體再問，雙城論壇是否因為選舉就不舉辦，以及姚文智說雙城論壇是一種滲透？柯文哲表示，雙城論壇也就是雙向交流，常常是這樣，為什麼不說我方到上海去，也是去反攻大陸？
柯文哲強調，城市交流就是城市交流，只要在一個平等的基礎上，雙方各自去努力，對方當然想影響我方，但搞不好，我方也會影響對方，有時候在戰略上，我方要保持一種主動、積極、進取的精神，而且保持友善的態度，其實這種城市交流也滿正常的。