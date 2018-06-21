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幼兒學前扣除額12萬 中市預估12萬人受惠

記者柳榮俊／台中報導2018/06/21 15:24
▲學齡前5歲幼兒特別扣除額提高為12萬元，中市預估12萬人受惠（圖／資料照片 , 2018.6.21)
▲學齡前5歲幼兒特別扣除額提高為12萬元，中市預估12萬人受惠（圖／資料照片 , 2018.6.21)

財政部修正「所得稅法」，今年起綜合所得稅學齡前5歲幼兒特別扣除額，由每名子女2.5萬元大幅提高為12萬元，108年申報時適用稅率未達20%的家庭，台中初估超過7成學齡前幼兒、約12萬人受惠；除此之外，台中104年已推出的「托育一條龍」政策，也將5歲幼兒免學費教育政策向下延伸至2歲，盼透過中央與地方政策多管齊下讓台中家長福利多更多，減輕負擔，還可在外安心工作。

市府地方稅務局表示，財政部為減輕育兒家庭的負擔，修正「所得稅法」第17條第1項第2款第3目規定，從今年1月1日起，綜合所得稅學齡前5歲幼兒特別扣除額，由每名子女2.5萬元大幅提高為12萬元；於108年申報107年綜合所得稅時，只要適用稅率未達20%的家庭，即可適用此項優惠。

地方稅務局指出，目前台中市學齡前幼兒總人數大約17萬人，而參照財政部財政資料中心統計資料，並以台中105年度綜合所得稅申報資料為基礎，初步估計這項新政策推出後，台中受惠人數可達12萬人，即預計全市超過7成的學齡前幼兒受惠。

除了中央這項新政策外，104年起推行的「托育一條龍」政策，更率先全國將5歲幼兒免學費教育政策向下延伸至2歲幼兒，設籍台中市2至4歲幼兒可比照5歲幼兒享受就讀公立幼兒園免學費；就讀私立幼兒園每學期可獲最高1萬5,000元學費補助。另為減輕經濟所得相對較低家庭的育兒負擔，再依家戶年所得級距，加碼提供最高1萬5,000元的其他就學費用補助。

除此之外，針對送托嬰中心及社區保母的幼兒家長，加碼提供托育費用補助，並延伸補助年齡至6歲，使0至6歲幼童獲得完整照顧，也讓許多家長能出來工作，並創造許多托育就業市場，達到良性循環。

「托育一條龍」政策實施以來已增加超過2萬名幼童接受托育，並創造近2,000個教保人員、保母等就業機會。不僅如此，考量在鄰近彰化、南投、苗栗三縣市工作的父母，中市府更擴大「托育一條龍」補助範圍，凡設籍台中市、於鄰近三縣市就讀公私幼的幼兒，檢附幼兒及父母或監護人一方實際居住台中市的切結文件，也能申請托育一條龍津貼，吸引不少在台中鄰近縣市工作的民眾，將戶籍遷至台中。

市府表示，期盼透過中央新政策與台中「托育一條龍」的推動，為台中家長創造多贏，不僅大幅減輕經濟負擔，也讓家長能在外安心工作。

關鍵字托育一條龍所得稅法扣除額幼兒園
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