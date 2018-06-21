批拆散移民家庭殘忍 歐巴馬：抵觸美國精神

（中央社芝加哥20日綜合外電報導）美國前總統歐巴馬今天呼籲終結在美墨邊界強行拆散移民孩童與雙親的政策，說這種「殘忍」行為與美國精神相牴觸。

歐巴馬在臉書發表聲明說：「看著那些家庭分崩離析的同時，心中浮現一個非常簡單的問題：我們是一個接受將孩子從父母懷中奪走這種殘忍行為的國家嗎？還是一個珍惜家庭，努力讓它們團結在一起的國家？」

歐巴馬說：「找出歡迎難民和移民的方式，擁有足夠包容和智慧來維護我們的法律，同時尊重我們的價值觀，是造就我們成為美國人的一部分。」

川普政府5月初開始採取所謂的「零容忍」政策，引發諸多反彈。移民家庭非法跨過美墨邊界後，當局就會強行拆散他們，目前已有超過2300個孩童與家人分離。