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政治

文大宿舍案影響年底選戰？柯文哲：動輒得咎

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/21 15:19
▲台北市長柯文哲21日出席台北市107年民政團隊聯合頒獎典禮。（圖／北市府提供 , 2018.6.21）
▲台北市長柯文哲21日出席台北市107年民政團隊聯合頒獎典禮。（圖／北市府提供 , 2018.6.21）

國民黨新北市長參選人侯友宜身陷文大宿舍案風波，台北市長柯文哲今（ 21 ）日受訪時被問到，是否要等到教育部確認文大大群館是宿舍，並確定有拿到補助才要出手？柯文哲表示，長期以來，台灣就是藍綠對抗，這也是沒辦法，特別今年是選舉年，他也一再跟都發局長林洲民說，不要預設立場，最簡單的方法，就是不要說，這是誰的房子，就來建立一個法制跟人權的典範，該怎麼做，就怎麼做，依法行政，按照 SOP 走，這樣就好了。

媒體問到，是否擔心這件事情後座力影響到年底的選舉？柯文哲說，這種東西就是動輒得咎，就不要預設立場，該怎麼辦，就怎麼辦，依法行政，查證後把資料公布，這樣就好了。

媒體追問，如果最後發現有問題，是否代表之前每一任台北市長都有問題？柯文哲嘆一口氣說，如果要這樣說，大彎北段就是一個例子，常常是積非成是，都已經過這麼久，他也問說，上任三年半，這怎麼一回事，常常就是這樣從以前一直留下來。

對於北農總經理吳音寧要把殘菜處理做成 SOP 一事，柯文哲表示，殘菜應該跟雙北地區的社福團體建立合作模式，他有交代社會局要寫成 SOP ，要怎麼做，才合理合法，這樣以後就比較不會有爭議。

至於國民黨台北市長參選人丁守中表示，柯應該為華山分屍案道歉，因為管理失當。對此，柯文哲表示，這塊地不是台北市政府的，華山大草原租約到 6 月 30 日，這塊地就會還給中央政府，如果以後還要再用，就要有新的管理辦法。

關鍵字柯文哲吳音寧華山分屍案丁守中侯友宜
被獨派酸綜藝咖市長　柯：我是大咖

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