文大宿舍案影響年底選戰？柯文哲：動輒得咎

國民黨新北市長參選人侯友宜身陷文大宿舍案風波，台北市長柯文哲今（ 21 ）日受訪時被問到，是否要等到教育部確認文大大群館是宿舍，並確定有拿到補助才要出手？柯文哲表示，長期以來，台灣就是藍綠對抗，這也是沒辦法，特別今年是選舉年，他也一再跟都發局長林洲民說，不要預設立場，最簡單的方法，就是不要說，這是誰的房子，就來建立一個法制跟人權的典範，該怎麼做，就怎麼做，依法行政，按照 SOP 走，這樣就好了。

媒體問到，是否擔心這件事情後座力影響到年底的選舉？柯文哲說，這種東西就是動輒得咎，就不要預設立場，該怎麼辦，就怎麼辦，依法行政，查證後把資料公布，這樣就好了。