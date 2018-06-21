國際瑜伽日 印度總理領5萬人軟Q響應

在現場的法新社記者說，拂曉前，就有許多人齊聚德哈拉丹一處占地廣泛的森林研究學院，和莫迪一起做瑜伽，主辦單位已事先帶走那裡的蛇和猴子。

印度總理莫迪（Narendra Modi）倡議的國際瑜伽日（International Yoga Day）2014年獲聯合國核可，今天他帶頭參加盛會，在北部城市德哈拉丹（Dehradun）領著5萬多人做起各式瑜伽動作。

（中央社新德里21日綜合外電報導）世界各地今天會看到一大堆臉向下的狗、眼鏡蛇、勇士冒出來，因為這天是第4屆國際瑜伽日，大家都會凹折起身子，軟Q地做起下犬式、眼鏡蛇式、勇式等瑜伽動作。

莫迪在推特上說：「平靜、有創造力和滿足的生活之道，就是瑜伽，它讓我們知道，該怎麼擊退緊張和沒來由的焦慮。」

「瑜伽不是分化，而是團結；不是仇恨，而是融入；不是增加痛苦，而是癒合痛楚。」

首都新德里也有約一萬名瑜伽愛好者登記參加活動，在洛迪花園（Lodi Gardens）一處，就有數百人冒著高溫炎熱和空氣汙染，攤開瑜珈墊共襄盛舉。

印度各地今天有至少5000場大小型瑜伽活動，但最大型的預料會在南部的邁索爾（Mysore）登場，主辦單位表示，預計會有6萬多人參與。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1070621