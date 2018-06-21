中市府提前瞻立體停車場　全數獲中央審查通過

市府交通局長王義川表示，台中市人口已成為全台第二多城市，隨著大量人潮移入，衍生龐大停車需求。市府除了致力於打造綠色交通、建構完善便捷的大眾運輸系統，以降低私人運具成長外，也必須兼顧汽機車停車需求，改善都市停車秩序，興建路外停車場已刻不容緩。

行政院前瞻基礎建設計畫，台中市政府提出8件興闢立體停車場工程補助經費案，居全國提案數最多，並全數獲交通部公路總局核定通過，獲中央補助經費共10.22億元，加上市府自籌款19.36億元，共29.58億元，各項停車場興建案將在中央核定補助後三年完工。期盼透過興闢路外立體停車場，改善停車問題，並銜接公共運輸網停車轉乘需求。

他說，近年交通局積極改善都市停車問題，並以「路邊為輔、路外為主」概念，104年以來除已興闢21處路外停車場，更針對位於台中市人口密集需求迫切區域，以及配合未來公共運輸發展，分析客觀環境因素及考量地區發展，提出8案興建路外停車場計畫。



▲豐原區豐原轉運中心暨立體停車場興建計畫（圖／市政府提供 , 2018.6.21)

配合行政院「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」，市府所提興闢立體停車場工程補助經費案，6月20日獲交通部公路總局全數核定通過，為全國提案數最多。總經費共29.58億元，包括中央補助經費10.22億元，市府自籌19.36億元。

王義川表示，前瞻計畫經費來源為中央特別預算，且屬各縣市間競爭型的補助計畫，市府所提8案計畫皆為已完成先期規劃、成熟度高且地方民意長期反映案件，於中央審查期間，獲立委洪慈庸、何欣純、黃國書支持，並協助極力向中央爭取。

交通局表示，配合交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」所提出的各項停車場興建案，將在中央核定補助案後三年完工。經費獲核定後會陸續循預算程序，盡速啟動各案專案管理及規劃設計作業，期能盡早開工，改善各地區停車問題。

停車場興建計畫分布於大里區、豐原區、潭子區、北屯區、北區、東區、豐原區及南屯區，皆於人潮聚集、停車供需失衡、需求迫切的區域。期盼透過路外立體停車場興建案，共提供2,643格汽車格及991格機車格，改善都市停車問題。