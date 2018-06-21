NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈吳宗憲不識男神　主持亂問超尷尬中市提前瞻立體停車場　全數通過凱擘大寬頻500M只要$799
地方

中市府提前瞻立體停車場　全數獲中央審查通過

記者柳榮俊／台中報導2018/06/21 15:29
▲中市南屯區正心立體停車場興建計畫（圖／市政府提供 , 2018.6.21)
▲中市南屯區正心立體停車場興建計畫（圖／市政府提供 , 2018.6.21)

行政院前瞻基礎建設計畫，台中市政府提出8件興闢立體停車場工程補助經費案，居全國提案數最多，並全數獲交通部公路總局核定通過，獲中央補助經費共10.22億元，加上市府自籌款19.36億元，共29.58億元，各項停車場興建案將在中央核定補助後三年完工。期盼透過興闢路外立體停車場，改善停車問題，並銜接公共運輸網停車轉乘需求。

市府交通局長王義川表示，台中市人口已成為全台第二多城市，隨著大量人潮移入，衍生龐大停車需求。市府除了致力於打造綠色交通、建構完善便捷的大眾運輸系統，以降低私人運具成長外，也必須兼顧汽機車停車需求，改善都市停車秩序，興建路外停車場已刻不容緩。

他說，近年交通局積極改善都市停車問題，並以「路邊為輔、路外為主」概念，104年以來除已興闢21處路外停車場，更針對位於台中市人口密集需求迫切區域，以及配合未來公共運輸發展，分析客觀環境因素及考量地區發展，提出8案興建路外停車場計畫。


▲豐原區豐原轉運中心暨立體停車場興建計畫（圖／市政府提供 , 2018.6.21)

配合行政院「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」，市府所提興闢立體停車場工程補助經費案，6月20日獲交通部公路總局全數核定通過，為全國提案數最多。總經費共29.58億元，包括中央補助經費10.22億元，市府自籌19.36億元。

王義川表示，前瞻計畫經費來源為中央特別預算，且屬各縣市間競爭型的補助計畫，市府所提8案計畫皆為已完成先期規劃、成熟度高且地方民意長期反映案件，於中央審查期間，獲立委洪慈庸、何欣純、黃國書支持，並協助極力向中央爭取。

交通局表示，配合交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」所提出的各項停車場興建案，將在中央核定補助案後三年完工。經費獲核定後會陸續循預算程序，盡速啟動各案專案管理及規劃設計作業，期能盡早開工，改善各地區停車問題。

停車場興建計畫分布於大里區、豐原區、潭子區、北屯區、北區、東區、豐原區及南屯區，皆於人潮聚集、停車供需失衡、需求迫切的區域。期盼透過路外立體停車場興建案，共提供2,643格汽車格及991格機車格，改善都市停車問題。

關鍵字前瞻計畫立體停車場綠色交通
幼兒學前扣除額12萬

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan