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中央社

太陽露臉稻農忙收割 農委會啟動收購災害穀

中央社2018/06/21 15:20
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東連續下雨超過一星期，今天太陽露臉，稻農把握天晴機會忙著收割，同時農委會宣布啟動收購災害稻穀。

「一早就接到農糧署的電話了」，台東縣鹿野鄉協成碾米廠老闆劉張裕明說，花東縱谷地區碾米廠和糧商今天上午接獲農糧署通知，啟動災害穀收購，他趕緊通知稻農。

立法委員劉櫂豪表示，昨天他向農委會反映台東水稻受損情況，希望農委會幫忙，今天上午他立即接獲農委會告知，花東地區啟動災害稻穀收購。

劉櫂豪表示，連日豪雨造成台東稻米倒伏、發芽，他昨天會同農糧署、台東區農業改良場、台東縣政府和鄉鎮公所人員會勘災情，並督促農糧署留意相關災情，及早因應啟動相關機制，協助農民減輕農損負擔，感謝農委會今早立即啟動災害稻穀收購。

連續下了幾天雨，不僅倒伏的稻穀發芽，連沒有倒伏的稻穀，也因連日泡在雨水中而發芽，今天太陽露臉，農民接近上午10時，稻田積水退後立即搶收稻子。

鹿野鄉阿美族張姓稻農說，「雖然田裡還溼答答，趁著好天氣趕緊收割，免得又下雨就慘了」。他說，原本一星期前就應該收割了，結果碰上下雨，成熟的稻穀泡一個禮拜的雨水，有些已發芽了，感謝農委會啟動收購災害稻穀。

農糧署東區分署副分署長陳吉村上午接受記者電話訪問表示，因連日豪雨造成局部地區水稻倒伏、穗上發芽，品質受損。為減輕稻農損失，從21日起至7月4日止啟動台東縣及花蓮縣富里鄉等區域災害稻穀收購機制，只要已申報107年1期作種稻（含稻作直接給付）且符合公糧繳交資格農戶，可依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，洽當地公糧業者繳售災害稻穀。

陳吉村表示，?種災害稻穀每公頃計畫及輔導收購數量合計3200公斤，收購價格為每公斤22元；餘糧收購數量3000公斤，收購價格每公斤20.6元，合計6200公斤。秈種及糯種災害稻榖價格較?種各減1元。農友繳交災害稻穀得比照標準稻穀，領取烘乾、包裝及堆疊補助費用每公斤乾穀2元。

陳吉村呼籲，稻作未倒伏田區，農友不要搶收未成熟稻穀。在稻穀未黃熟前或在雨水未乾前收穫之濕穀，水分含量高、折算乾穀數量少，對農友不划算，且需要較長的烘乾時間，增加烘乾費用，請適時收穫，對自身收益最有利。（編輯:陳政偉/孫承武）1070621

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