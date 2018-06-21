5校12企業結盟　創全台最大研發平台打造智慧醫材

「南臺灣國際產學聯盟」推動國際產學合作，引領我國科研與產業與國際接軌，進而形成自給自足的國際產學營運機制，並與牛津大學旗下的Oxentia牛津全球創新諮詢公司合作國際推展，逐步建構成一個國際化的產學管理營運機制生態系統。

科技部為鼓勵國內一流大學將研究能量與產業需求緊密結合，推廣國際市場，成立了「Gloria國際產學聯盟」計畫。在此計畫支持下，「南臺灣國際產學聯盟」由中山大學領軍，統合高雄醫學大學、高雄科技大學、高雄大學及屏東技大學，是台灣第一個，也是唯一跨校聯合組成科研成果合作團隊，聚焦在智慧健康照護醫材、海洋科技、體感科技、智慧農業、金屬與智慧，創立「全台灣最大的研發平台」，是企業成長的最佳策略夥伴。

同時，南臺灣國際產學聯盟進軍台灣國際醫療展，展現智慧照護醫材軟硬實力，今（21）日在「台灣國際醫療展」與「台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」舉行簽約儀式，由科技部許華偉科長見證，邀請州巧科技、風行海洋、杰成顧問、太璽生醫共同簽署加入第三波「南臺灣國際產學聯盟」會員，與前二波聯盟會員桂盟集團、明安集團、康揚集團、達璞企業、甫東科技、南寶、台虹、廣昇等企業發展「智慧健康照護醫材」，「五校十二企業結盟」，並與外貿協會產學技術交流，將帶動臺灣科技的新氣象。



▲由中山大學領軍組成南臺灣國際產學聯盟，號召5校12企業結盟，並與第三波加入企業簽約儀式，在科技部見證下邁向國際。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.21）

南臺灣國際產學聯盟執行長張世楠表示，州巧科技致力於以金屬加工與沖壓成形及模具技術為核心競爭優勢，切入高值化居家金屬製品、醫療器械相關零組件、伺服器機櫃等雲端數據中心機構組件及汽車高強度鋼材之焊接與沖壓成形零件等，對導入發展智慧健康照護醫材的產品整合製造，等有極大助力。

而風行海洋是目前全球唯一利用人工繁養殖技術，製造永續的珊瑚稀有活性原料，來保護海洋環境，台灣特有珊瑚具有調節異常血管新生的作用，對緩解異位性濕疹、糖尿病傷口等具有功效，目前已被製成護膚健康用品。

杰成顧問則為搭建產學研合作平台與美國醫材國際市場連結，希望能協助國內企業更有效地規劃通路策略，進而成功開拓美國市場；太璽生醫從整合數位健康照護產業包裹建置與輸出，協助廠商跨域人才培育到學術理論與實作課程，智能商店、智慧物流示範場域、大數據中心及雲端服務中心。

這次的技術交流媒合會展出聯盟各校的「智慧健康照護醫材」先端技術內容，包括中山大學機械與機電工程學系潘正堂教授所開發之醫療智能輔具產業用的「先進材料應用於智能輔具及藥物載體」，及高雄醫學大學郭藍遠教授的「長照輔助科技技術開發」、高雄科技大學電子工程系邱建良副教授的「生物晶片影像辨識」，高雄大學化學工程及材料工程學系鍾宜璋教授的「血小板濃縮萃取裝置」，屏東科技大學生物機電工程系李文宗副教授的可複製人類膝蓋之自然空間運動，且易於設計及製造「仿真人工關節」技術。

「南臺灣國際產學聯盟」張世楠執行長表示，輔具與高齡者及失能者不可分割，隨著未來需求人口浮現，不論個人、家戶、機構、照護者對輔具逐步有大量需求，將持續帶動全球輔助科技市場的「輔具熱」。隨著智慧製造技術快速發展，具有彈性設計邏輯、較低製造成本、快速成形以及節省材料優勢的製慧輔具，將帶來創新的科技風貌。