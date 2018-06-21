茂管處創新遊程旅行同業推介會　打造高屏部落新玩法

國人旅遊風氣日益盛行，交通部觀光局茂林國家風景區管理處於今(21)日推出創新遊程旅行同業推介會，不僅可讓民眾深度挖掘臺灣原民部落的多元風貌，也可透過推陳出新的行程內容，找到符合自己喜好的旅遊體驗。

根據交通部觀光局統計106年南部地區觀光產值約為2,366億元，短期目標希望可以讓國人到部落體驗，未來能進一步推廣至海外市場，吸引國外觀光客到台灣一覽多元文化之美。



▲屏北騎跡(屏北185縣道)挑戰屏東首座自行車道玩遍屏北沿線經典部落等路線。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）