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茂管處創新遊程旅行同業推介會　打造高屏部落新玩法

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/21 15:50
▲愛上部落廚藝學校(神山部落)漫遊魯凱聚落故事傳說、感動部落食農廚藝魅力。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）
▲愛上部落廚藝學校(神山部落)漫遊魯凱聚落故事傳說、感動部落食農廚藝魅力。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

國人旅遊風氣日益盛行，交通部觀光局茂林國家風景區管理處於今(21)日推出創新遊程旅行同業推介會，不僅可讓民眾深度挖掘臺灣原民部落的多元風貌，也可透過推陳出新的行程內容，找到符合自己喜好的旅遊體驗。

根據交通部觀光局統計106年南部地區觀光產值約為2,366億元，短期目標希望可以讓國人到部落體驗，未來能進一步推廣至海外市場，吸引國外觀光客到台灣一覽多元文化之美。


▲屏北騎跡(屏北185縣道)挑戰屏東首座自行車道玩遍屏北沿線經典部落等路線。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

茂林國家風景區境內有五大原住民行政區，族群文化豐富多元，包含魯凱族、排灣族、布農族與拉阿魯哇族等，境內自然資源更是獨特珍貴。境內部落遊程輔導與培植，經過茂管處歷年專業產業培訓、觀光軟硬體建置修整、部落自主經營等資源投入，觀光產業發展日漸成熟，今年首度推出2、4、6小時的遊程自選模式，從專人導覽服務、部落風味餐食到各式體驗活動，搭配少人成行方案與大眾旅遊進行市場區隔，將能提供遊客更具時間彈性的旅遊選擇，可自由規劃專屬客製行程。


▲愛上部落廚藝學校(神山部落)漫遊魯凱聚落故事傳說、感動部落食農廚藝魅力。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

此外還開發特色部落玩法，推出五大創新主題遊程，主題一：燃燒吧!我的部落烘焙魂(茂林部落)—深度走訪環境教育場域+體驗在地食材烘焙樂趣、主題二：山之道!品味部落野趣茶席(寶山部落)—沈浸高山森林步道氛圍+聞香布農特色原生茶席、主題三：Sabau!愛上部落廚藝學校(神山部落)—漫遊魯凱聚落故事傳說+感動部落食農廚藝魅力、主題四：Lakaraw花花世界(舊筏灣部落)—見證排灣石板山城聚落+發現排灣頭飾文化精髓、主題五：屏北騎跡(屏北185縣道)—挑戰屏東首座自行車道+玩遍屏北沿線經典部落等路線，期望藉由挖掘特色遊程元素，帶動在地產業與經濟收益，進而吸引青年返鄉共同打造部落觀光亮點。


▲茂管處推出創新遊程旅行同業推介會，讓國內外民眾體驗更多不同的部落新玩法。（圖／茂管處提供,2018.06.21）

關鍵字茂管處創新遊程高屏部落部落廚藝神山魯凱
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