長榮看Q3旺季運價有望調漲 海運獲利好壞看油價

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (21) 日召開股東常會，董事長張正鏞指出，全年營運最大的變數是油價，而下半年展望則是要觀察全球貿易氣氛好不好，所幸 6 月起歐洲線已較 5 月好、美國線裝載也不差，第 3 季旺季運價仍有機會調漲；預期進入明年後海運市場更為樂觀。

海運業者皆以高油價為最擔憂的因素，張正鏞說，燃油成本約占公司總成本 2 成，今年第 1 季每噸燃油成本已年增 17%、第 2 季年增 20% 來到每噸 380 美元，「油價真的是負擔重且不可預測」。

另一方面，張正鏞也提到，國際海事組織規定 2020 年 1 月將正式實施「0.5% 低硫油公約」，由於每噸高低硫油的價差 230-240 美元，而改裝脫硫器則需數百萬美元，勢必加重船東營運成本。