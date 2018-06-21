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〈小米IPO〉小米7基礎投資者全曝光 中投中財為最

鉅亨網2018/06/21 15:27
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小米今 (21) 日開始接受機構投資者認購，外電引述銷售檔顯示，小米獲 7 名機構投資者，合共認購總值 5.48 億美元股份。據仲介人士透露，據目前下單意向來算，小米已經大幅超額認購

7 名基礎投資者以中資機構為主，當中 CICFH 娛樂 (中投中財娛樂) 認購 1.92 億美元為最大買家；中移動 (0941-HK) 及高通 (Qualcomm) 各認購 1 億美元；國開行旗下募基金 CDB Private Equity 認購 6600 萬美元；保利集團認購 3200 萬美元；順豐及招商局集團分別認購 3000 萬美元及 2800 萬美元。

港股昨收盤前傳出小米敲定下週一 (23 日) 招股，7 月 9 日上市的消息，招股價範圍定於每股港幣 17 元至 22 元，按全球發售約 21.8 億股計算，集資額介乎約港幣 371 億元至 480 億元。若以上限定價，並全面行使超額配售，集資額最高近港幣 550 億元，仍較市傳小米集資目標 100 億美元 (約港幣 785 億港元) 少逾 4 成。

另按上限定價及最高集資額計，小米估值亦不足 700 億美元 (港幣 5492 億元)，亦遠低於市傳公司原爭取的 1000 億美元，相信是陸港股市近日投資氣氛逆轉，以及大陸發行 CDR(中國托托憑證) 遇阻，打亂了小米 IPO 部署有關。

最新消息顯示，上述 7 家基礎投資者已經全部簽約認購小米，均接受 700 億美元的上限估值。《證券時報》引述相關投資機構仲介人士透露，據目前下單意向來算，小米已經大幅超額認購。

據此前招股書顯示，小米計畫將所募資金 30% 用於研發及開發智慧手機、電視、筆記型電腦、人工智慧音響等核心產品；30% 用於擴大投資及強化生活消費品與移動互聯網產業鏈；30% 用於全球擴展；10% 用作一般營運用途。

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