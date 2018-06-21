網傳台南校園虐貓致死 查為流浪狗攻擊

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南應用科技大學在端午連假結束後接獲學生反映，指稱在校園內發現3隻貓屍，因死狀悽慘，懷疑有人虐貓。校方調閱監視器畫面後，發現是闖入校園的流浪狗群所為。

有網友19日在網路論壇上發文，指稱在台南應用科大發現貓屍，其中有兩隻前腳被切斷，懷疑有人虐貓致死，也在網路上引發不少網友留言回應。

台南應用科大今天下午發布新聞稿指出，端午連續假期結束，有學生發現3隻貓屍在校園內，馬上向校方反映，學校教官及老師立即前往查看，並通知台南市政府環保局前來處理貓屍。