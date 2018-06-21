網傳台南校園虐貓致死 查為流浪狗攻擊

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南應用科技大學在端午連假結束後接獲學生反映，指稱在校園內發現3隻貓屍，因死狀悽慘，懷疑有人虐貓。校方調閱監視器畫面後，發現是闖入校園的流浪狗群所為。
有網友19日在網路論壇上發文，指稱在台南應用科大發現貓屍，其中有兩隻前腳被切斷，懷疑有人虐貓致死，也在網路上引發不少網友留言回應。
台南應用科大今天下午發布新聞稿指出，端午連續假期結束，有學生發現3隻貓屍在校園內，馬上向校方反映，學校教官及老師立即前往查看，並通知台南市政府環保局前來處理貓屍。
校方指出，經搜尋監視器錄影帶，發現錄影帶記錄於18日晚間11時52分，有一群狗在紅樓宿舍前集結並往前追逐。19日0時31分在生科大樓後方監視器，又發現狗群攻擊小貓的畫面。畫面顯示約有6、7隻野狗圍住撕咬一隻貓，至此已可斷定殺貓的兇手是校外闖入的野狗。
校方指出，台南應大校園一向溫馨和諧，與周邊社區互動良好。此次學生首先發現動物被虐殺，馬上就向校方反應，就是重視愛護動物生命的表現。校方也以最緊急的事件處理，積極追查真相。呼籲社會大眾一起重視流浪狗造成的問題，並請不要在真相未明之前，到處散播網路傳言，造成校園與社會的不安。（編輯：陳政偉/孫承武）1070621