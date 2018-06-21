軍人年金改革三讀　國防部：現役人員98%退後所得增加

國防部長嚴德發 21 日下午在總統府記者會上表示，此次軍人年金改革主要是因為退撫基金自民國 100 年開始即已入不敷出，面臨破產，而且將於 109 年用磬，因此，改革勢在必行。 此次軍人年金改革主要條文內容包含「退休俸計算方式」、「退休俸差額分 10 年調降」、「當年因組織精簡任軍事單位聘僱人員權益保障」、「專門技能人員專長延役」、「軍校、育嬰留職期間年資併計」、「維持補償金、加發一次退伍金發放」等配套方案。

在「陸海空軍軍官士官服役條例」20日晚間三讀後，軍公教年金改革都已完成，蔡英文總統今(21)日在總統府召開記者會，代表國家向退休金減少，而必須調整退休生活的軍公教人員致歉。國防部表示，現役人員 98.7% 退後所得都有增加，受影響僅占少數。

嚴德發說，主條文在以調整退休俸俸率計算方式方面，由現行服滿 20 年給予40%，提高至 55%，對中、短役期現役新制年資人員 14 萬餘人，是實質照顧；另對現役具新舊制年資人員計 8 千餘人，其中僅 2 千餘人退後所得受到影響（占現役總人數 1.3%），故現役人員 98.7% 退後所得都有增加。

針對外界關注軍人年改是否會影響募兵成效，嚴德發指出，「今年國軍軍官招募的狀況，各項數字都比以往好，合於錄取標準數均超過計畫招生數。」

他說，以長役期的軍校正期班而言，計畫招生數為 1,704 人，合於錄取標準數為 1,723 人；中役期的大學儲備軍官訓練團（ROTC）計畫招生數 600 人，合於錄取標準數 653 人；短役期的志願役預備軍官班計畫招生數 400 人，合於錄取標準數 676 人，顯見國軍推動「軍人年改法案」後，及在相關提升現役軍人福利配套措施下，已大幅提升青年報效國家的意願。

嚴德發強調， 本條例通過後，可達到照顧中低階及短年資人員、提振軍隊士氣、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用及「軍人退撫基金」得以永續經營之政策目標。