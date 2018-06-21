國際瑜伽日 印度總理莫迪：瑜伽讓世界成一體

綜合印度總理辦公室在推特（Twitter）上公布的莫迪談話內容，莫迪在和大家一起做瑜伽前以印地語（Hindi）說，瑜伽連結個人、家庭、社會、國家和整個人類，瑜伽已是讓世界成為一體的最強力量。

莫迪上午在德哈拉丹，與北阿坎德省省長拉瓦特（TS Rawat）和內政部長辛赫（Rajnath Singh）等多位部長與政要，和5萬人一起做瑜伽並推廣。

（中央社記者康世人新德里21日專電）國際瑜伽日邁入第4年，印度總理莫迪今天上午帶領5萬人在北阿坎德省（Uttarakhand）省會德哈拉丹（Dehradun）做瑜伽，並強調瑜伽是讓世界成為一體的最強力量。

莫迪又說，從德哈拉丹到都柏林，從上海到芝加哥，從雅加達到約翰尼斯堡，今天只有瑜伽，這是令人驕傲的事，印度人應該為自己的傳統自豪，這樣世界才會為他們感到驕傲。

聯合國教科文組織（UNESCO）上午也在推特官方帳號上說，瑜伽是一種生活和存在的方式，它是為了找到真正自我並與之相連結。

在拉達克海拔1萬8000英尺凍原上駐紮的印度西藏邊界警察，上午也在寒冷的天氣中做瑜伽。

在印度首都新德里，上午除了在政府指定的紅堡（Red Fort）等地有上千人做瑜伽外，也有一些全國性和社區性瑜伽團體除了平時每天免費教授瑜伽，也在今天帶領許多人在社區公園等戶外地點做瑜伽。

已教授瑜伽22年的斯里拉辛赫（Sriran Singh）及普拉塔辛赫（Pratap Singh）、曼特利（Satish DigraMantri）等來自巴蒂雅瑜伽研究中心（Bhartiya YogaSansthan）的瑜伽教師，上午6時帶著數十人做瑜伽。

斯里拉辛赫等人告訴中央社記者，他們每天上午都在此免費教授瑜伽，而他們所屬的巴蒂雅瑜伽研究中心在全球開設3000個免費瑜伽課推廣瑜伽，在新德里也有300個免費瑜伽課地點，而經費來自協會所出版的瑜伽書籍販賣收入。

斯里拉辛赫等人指出，免費教授瑜伽，讓更多人懂得瑜伽，使他們感到喜悅；也因為瑜伽，讓他們生活遠離壓力，永遠都在歡笑。（編輯：陳俊碩）1070621