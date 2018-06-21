環團疑花蓮縣道193拓寬環評違法 擬訴願

環團表示，縣道193線位在花蓮縣，是國內最長，也被譽為最美的縣道，為單車天堂的東部觀光秘境；民國88年交通部為了因應產業及花蓮港貨物運輸開發，而要進行拓寬，卻礙於經費未獲核定而無法立即動工。

台灣環境保護聯盟、台灣環境保護聯盟花蓮分會、幸福193聯盟、環境法律人協會、地球公民基金會等團體今天在環保署前召開「開發目的變變變．環評程序有瑕疵--違法拓寬193 車流塞爆七星潭」記者會。

（中央社記者楊淑閔台北21日電）環保團體今天前往環保署前拉布條抗議，質疑花蓮縣政府要拓寬縣道193的作法違反環評法，要求在環現差審查通過前，不能實施開發行為，明天將遞送訴願狀予縣府及環保署。

環團並說，直到105年4月，花蓮縣政府提出變更開發內容，這個舉動導致了當地居民3年多來的抗爭行動，縣道193的前段緊鄰太平洋和花蓮市區，在花蓮縣政府的主導下，分為北中南三段欲進行拓寬。

環團質疑，北段（0-8k）緊鄰國際知名景點「七星潭」，兩側是林務局編號2618號防風保安林，最具爭議，縣府卻在南段通過「環現差」後，就北段另採行「環境影響差異分析報告」方式闖關，這樣的環評程序有瑕疵，恐怕違反環評法規定，明天將把訴願狀遞送花蓮縣政府，其中正本將由縣府轉呈環保署處理。（編輯：陳清芳）1070621