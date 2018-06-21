軍人年改法案 民進黨質疑吳敦義態度含糊

民進黨發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）在記者會中表示，軍公教年金改革方案是台灣社會高度的共識，從2012年前總統馬英九任內就要推動的年金改革法案，可惜無功而返、無疾而終，沒能完成，現在終於在總統蔡英文的第一個任期完成。

谷辣斯．尤達卡表示，年金改革是不分藍綠全民都支持的，唯獨在年金改革的社會討論過程中，看不出來吳敦義是支持還是不支持，吳敦義的態度始終含含糊糊、不清不楚，民進黨要再問一次：「吳主席難道反對年金改革嗎？」民進黨要請請吳敦義說清楚立場。

谷辣斯．尤達卡指出，過去在國民黨長期執政下，亂加碼國家重大保險制度，圖利特定人士，才是造成今日軍公教保險即將破產而必須進行改革的原因，過去連馬英九都提出改革版本送到立法院，「如今吳敦義主席呢？吳敦義主席不知反省檢討，簡直比馬英九還不如。」

谷辣斯．尤達卡表示，任何改革都是不容易的，年金改革歷時2年多的社會討論，即便有社會的高度共識，但更需要領導人改革的決心和魄力，馬英九做不到的，蔡英文做到了，民進黨是一個負責任的政黨，站在改革的歷史關鍵上，民進黨會勇往直前，台灣社會各界與民進黨更感謝軍人、教師及公務員對國家的貢獻。

軍人年金改革通過三讀，吳敦義中午透過新聞稿發表4點聲明指出，民進黨強行粗暴通過軍改案，民進黨號稱最會溝通的政府，卻不願意妥善溝通，在社會尚未達成共識下，執意通過暴衝式年改案，將造成社會不安與紛亂，及未來可能衍生各種不公不義的後遺症。（編輯：李淑華）1070621