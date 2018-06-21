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中央社

竹市不孝男掌摑老母 社會處介入調查

中央社2018/06/21 15:36
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市37歲戴姓男子，疑因患有阿茲海默症的69歲李姓母親大小便未清理，讓戴男不滿而動手打她，警方獲報到家中訪查，並依規通報竹市府社會處介入處理。

有民眾向媒體投訴，指患有阿滋海默症的李婦與兒子戴男同住在新竹市香山區一處公寓，最近疑因李婦的病症逐漸變嚴重，越來越常聽見屋內傳出爭吵聲、捶打牆壁的聲響等，也曾看到李婦在公寓一樓坐著哭泣，身上還有明顯鞋印，疑遭家暴。

鄰居說，日前聽到公寓一樓有爭吵聲，探頭往外看，竟看見戴男與李婦在公寓一樓不斷對罵，戴男甚至多次對李婦摑掌、掐脖子，鄰居趕緊報警，並用手機錄下整起過程。

新竹市4察局第三分局香山派出所員警指出，確實於日前接獲民眾報案，當日派女警到家中訪視、確認狀況，據李婦表示，有遭到兒子掐脖子，但女警從外觀看，並無明顯傷勢，李婦也未正式提告，已通報新竹市政府社會處，由社工介入處理。

新竹市政府社會處代理處長魏幸雯表示，經了解，李婦過去沒有家暴相關通報紀錄，也非社會福利人口，初步研判應為偶發事件，由於目前當事人均出國，詳情需進一步了解，後續依家暴個案處理流程協助處理，提供關懷、所需服務或資源等。（編輯：梁君棣）1070621

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