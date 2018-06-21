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中央社

美議員連署 要求谷歌重新考慮與華為關係

中央社2018/06/21 15:34
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）部分美國共和黨和民主黨議員今天要求Alphabet公司旗下的谷歌（Google）重新考慮與中國電信公司華為技術有限公司的合作，他們認為與華為合作恐構成安全威脅。

在寫給谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）的信中，議員表示谷歌最近決定不再與美國國防部就人工智慧研究合作項目Project Maven續約。

他們寫道：「儘管我們對谷歌不想繼續軍方和科技公司合作，延續源遠流長且成果豐碩的傳統感到遺憾，我們更失望的是比起美國軍方，谷歌顯然更加願意支持中國共產黨。」

這封信有共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）和盧比歐（Marco Rubio）、共和黨眾議員康納威（MichaelConaway）和錢尼（Liz Cheney）、民主黨眾議員魯珀斯伯格（Dutch Ruppersberger）簽名連署。

谷歌發言人法維爾（Andrea Faville）在聲明中表示：「如同許多美國企業，我們與世界各地數十家代工生產商，包括華為在內都簽有協議。提供取得谷歌用戶資料的特殊管道，並不是這些協議的一部分，我們的協議包括保護用戶資料隱私和安全。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1070621

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