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中央社

檢方追討跨境詐騙不法所得 拍賣扣押BMW

中央社2018/06/21 15:45
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗地檢署偵辦歐洲跨境電信詐騙案，查扣幕後蔡姓主嫌一輛BMW轎車，檢方為追討犯罪集團不法所得，審酌扣案車輛保管不易，28日將公開拍賣，起拍價新台幣66.5萬元。

苗栗地檢署偵辦歐洲跨境電信詐欺案，4月間分批押解91名涉案成員回台，並在台中查獲幕後蔡姓主嫌，查扣現金、不動產、高級房車等資產，其中一輛2011年10月出廠之BMW523i（排氣量2497cc），經蔡男同意，先行辦理變價拍賣。

苗栗地檢署主任檢察官陳宏兆今天表示，檢察官審酌扣案BMW車輛價值高昂，為免長期扣押導致價值減損或保管不易，依據105年7月上路的刑法沒收新制及偵查中扣押物變價應注意事項等相關規定，辦理變價拍賣。

苗栗地檢署指出，擬拍賣之BMW自小客車，未設有動產擔保抵押，產權清楚，經鑑價單位鑑定車況尚佳，儀表板顯示里程數為10萬4302公里（未計算勘驗及拍賣程序往返路程），起拍價66萬5000元。

檢方說，拍賣會將於28日上午10時在苗栗地檢署2樓法治教育中心舉行，欲參加拍賣者須攜帶國民身分證，於當天上午9時20分起至會場辦理登記並參觀預覽拍賣物，參與競標。（編輯：李錫璋）1070621

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