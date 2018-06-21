檢方追討跨境詐騙不法所得 拍賣扣押BMW

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗地檢署偵辦歐洲跨境電信詐騙案，查扣幕後蔡姓主嫌一輛BMW轎車，檢方為追討犯罪集團不法所得，審酌扣案車輛保管不易，28日將公開拍賣，起拍價新台幣66.5萬元。

苗栗地檢署偵辦歐洲跨境電信詐欺案，4月間分批押解91名涉案成員回台，並在台中查獲幕後蔡姓主嫌，查扣現金、不動產、高級房車等資產，其中一輛2011年10月出廠之BMW523i（排氣量2497cc），經蔡男同意，先行辦理變價拍賣。

苗栗地檢署主任檢察官陳宏兆今天表示，檢察官審酌扣案BMW車輛價值高昂，為免長期扣押導致價值減損或保管不易，依據105年7月上路的刑法沒收新制及偵查中扣押物變價應注意事項等相關規定，辦理變價拍賣。