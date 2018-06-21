台日古蹟專家齊聚台灣府城　探訪建築文化遺產

近年古蹟修復及古蹟資源再生所開啟的古蹟文創事業，成功讓地方老建築成為有特色的觀光地，由台南市台日友好交流協會協助安排來自東京的「東京都建築士事務所協會新宿支部」建築師研修團約30餘名，來台進行「台灣古蹟建築物研修會」四天研修訪問、勘查、修復研究、古蹟再利用等經驗交流活動。
東京都建築師研修訪問團，從昨（20）日起由台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧，協助安排於台南市各地參訪，行程除拜會台南市政府外，亦現地訪察安平古堡、安平樹屋、司法博物館、台灣文學館、林百貨、愛國婦人館及台北鐵道部等著名古蹟建築物。
訪察期間，適值「力麗社會福利慈善事業基金會」於司法博物館（台南地方法院舊址）舉辦「回到1919-畫說台灣建築文化遺產展」，經台南市政府推薦至該館參觀「南北日治時期的畫作古蹟」。
力麗社會福利慈善事業基金會郭銓慶董事長除敬表歡迎，今（21）日也配合派專業導覽外，並致贈「台南藝鄉情.院」導覽手冊等資料，也非常高興台日能進行類似此之建築文化交流。
郭貞慧指出，此次東京都建築師訪問成員中，部分為師承20世紀初期當時日本有名建築技師，能於百年後，來到台灣重新勘察研究當年名師建築作品菁華頗感珍惜，特別透由台南市台日友好交流協會，安排前來緬懷百年前建築前輩精湛作品。