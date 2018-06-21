台日古蹟專家齊聚台灣府城　探訪建築文化遺產

近年古蹟修復及古蹟資源再生所開啟的古蹟文創事業，成功讓地方老建築成為有特色的觀光地，由台南市台日友好交流協會協助安排來自東京的「東京都建築士事務所協會新宿支部」建築師研修團約30餘名，來台進行「台灣古蹟建築物研修會」四天研修訪問、勘查、修復研究、古蹟再利用等經驗交流活動。

東京都建築師研修訪問團，從昨（20）日起由台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧，協助安排於台南市各地參訪，行程除拜會台南市政府外，亦現地訪察安平古堡、安平樹屋、司法博物館、台灣文學館、林百貨、愛國婦人館及台北鐵道部等著名古蹟建築物。