NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈臉書直播發表政見　順勢拍賣做公益中市府托育一條龍　9成家長滿意凱擘大寬頻500M只要$799
地方

台日古蹟專家齊聚台灣府城　探訪建築文化遺產

記者黃文博／台南報導2018/06/21 16:08
▲東京建築師研修團約30餘名今日到司法博物館參觀「台南藝鄉情.院」。（圖／記者黃文博攝，2018.06.21
▲東京建築師研修團約30餘名今日到司法博物館參觀「台南藝鄉情.院」。（圖／記者黃文博攝，2018.06.21

近年古蹟修復及古蹟資源再生所開啟的古蹟文創事業，成功讓地方老建築成為有特色的觀光地，由台南市台日友好交流協會協助安排來自東京的「東京都建築士事務所協會新宿支部」建築師研修團約30餘名，來台進行「台灣古蹟建築物研修會」四天研修訪問、勘查、修復研究、古蹟再利用等經驗交流活動。 　　

東京都建築師研修訪問團，從昨（20）日起由台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧，協助安排於台南市各地參訪，行程除拜會台南市政府外，亦現地訪察安平古堡、安平樹屋、司法博物館、台灣文學館、林百貨、愛國婦人館及台北鐵道部等著名古蹟建築物。 　　

訪察期間，適值「力麗社會福利慈善事業基金會」於司法博物館（台南地方法院舊址）舉辦「回到1919-畫說台灣建築文化遺產展」，經台南市政府推薦至該館參觀「南北日治時期的畫作古蹟」。

力麗社會福利慈善事業基金會郭銓慶董事長除敬表歡迎，今（21）日也配合派專業導覽外，並致贈「台南藝鄉情.院」導覽手冊等資料，也非常高興台日能進行類似此之建築文化交流。 　　

郭貞慧指出，此次東京都建築師訪問成員中，部分為師承20世紀初期當時日本有名建築技師，能於百年後，來到台灣重新勘察研究當年名師建築作品菁華頗感珍惜，特別透由台南市台日友好交流協會，安排前來緬懷百年前建築前輩精湛作品。

關鍵字力麗集團台南藝鄉情郭貞慧郭銓慶
藍竹縣黨部：唯一提名楊文科捷運藍線　綠營指盧秀燕擋

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan