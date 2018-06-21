〈嘉泥股東會〉旅宿服務事業開始收成 法人估後年飯店

張綱綸表示，人之初中山館共有 19 個房間，去年住房率 7 成，服務 350 位媽媽，今年住房率上看 8 成以上，看好產後護理市場，預計明年開出位於敦化北路的第 2 館，為獨立建築；另外，為了服務中山館的產婦，特別開設健康養生餐廳，預 7 月開幕營業。

嘉泥 (1103-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長張剛綸指出，全方位旅宿服務事業布局逐漸放大，人之初產後護理之家今年已出現正現金流，可望開始轉盈，預估住房率上看 8 成以上，首家自有品牌酒店，預計明年 10 月試營運，法人推估，日本沖繩那霸市國際通觀光酒店在後年可望貢獻 9.07 億元，嘉泥營收將明顯成長。

他指出，餐廳有 58 個位子，就位在中山館的樓下，目標客層鎖定產婦及家人、附近上班族及住家等，有中西餐的選擇；值得一提的是，為員工打造的健身中心，也將在 7 月開放，特別請來專業教練駐場開課，除了員工免費使用之外，還可以對外提供上課服務。

在酒店的規畫上，張剛綸指出，日本沖繩那霸市國際通觀光酒店是首家自有品牌酒店，共有 260 個房間，以附近酒店平均住房率約 8 成，房價 2 萬日幣來看，未來營運前景看好。

他表示，國際通觀光酒店建築工程去年年 11 月 1 日正式開工，預計明年 10 月可完工試營運；法人推估，以飯店住房率上 8 成，加上 4-5 成的餐飲收入，預估年營收貢獻度可達 3000 萬美元 (新台幣 9.07 億元)。

另外，看好日本沖繩的觀光發展潛力，在沖繩豐見城豐崎濱海土地開發部分也有進展，已買好土地進行相關規劃設計中，預計有 350 個房間，還有 30 間別墅，合計 380 房，目前已在開挖溫泉井，將成為溫泉酒店，全部房間都是面海的設計。

張剛綸強調，沖繩歡光旅客人數一直在創高，去年增至 957.9 萬人次，首度突破 900 萬人次大關，且超過夏威夷觀光旅客總數，年增近 10%，台灣旅客為榜首，去年達 81.3 萬人次，年增 25%；因此，在飯店開業後，不怕沒有客人，對未來營運前景相當看好。