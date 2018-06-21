〈郭董感恩季〉鴻海、鴻準、群創股東同享6.6萬購物

鴻海旗下電商富連網表示，自 6 月 22 日 8 時起至 8 月 31 日 23 時 59 分止，凡符合股東資格者，可至富連網活動頁面登錄，填寫所需會員資料並經核實後，即可兌領 6 .6 萬元購物金。購物金的使用期限，則自 6 月 22 日 8 時起算，至 9 月 30 日 23 時 59 分止。

鴻海 (2317-TW) 明 (22) 日將舉行股東會，進入第 3 年的郭董感恩季，今年的內容也公布，包括鴻海、鴻準 (2354-TW) 及群創 (3481-TW) 等 3 家公司股東，只要註冊成功，就可享有 6 .6 萬元的購物金。以鴻海股東人數約 40 萬人，群創約 37 萬人，鴻準約 7 萬人計算，總值達 554 億元。

至於購物金可使用的範圍，除了既有的夏普商品外，今年也增加了鴻海旗下品牌及更多商品，讓股東一次享有結合家電和有機生鮮食材的軟硬整合服務，打造全新健康生活模式。

富連網表示，今年的股東特惠商品，包括今年初同步日本上市的世界首發 AQUOS 真 8K 超高畫質顯示器，再加贈 APPLE TV 4K 32G；另外首次在台灣上市的冷氣空調及 DC 涼風扇也都有優惠，明天在股東會現場下單再加贈免費基本安裝。

其他夏普生活以及廚電相關特惠產品，還包括 0 水鍋、水波爐、微波爐、車用離子產生器、吹風機、超音波清洗棒、洗衣機、吸塵器等，再提供夏日組合超值福袋。同時富連網還推出每日抽獎活動，自 6 月 22 日到 9 月 30 日期間，凡於活動專區單筆消費滿 5000 元，就能參加抽獎。

另外鴻海旗下生鮮品牌，永齡鮮生 & 夏小姐為回饋股東，除了推出股東獨享專案，除了家電加生鮮產品可現省 8000 元再加送 36000 元加菜金，還有加碼贈活動，凡活動期間，全站消費不限金額即贈永齡鮮生 & 夏小姐 500 元加菜金，數量有限送完為止。