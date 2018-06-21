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藍竹縣黨部：唯一提名楊文科　拒絕林為洲山寨假民調

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/21 16:06
▲國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左三）強調楊文科就是唯一提名的縣長人選，呼籲同志不要混淆視聽。（圖／記者常似虎攝）
▲國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左三）強調楊文科就是唯一提名的縣長人選，呼籲同志不要混淆視聽。（圖／記者常似虎攝）

立委林為洲不滿未被中國國民黨提名參選新竹縣長，自行展開一連三天的民調，此舉引發新竹縣黨部主委陳見賢不滿，提出嚴正聲明，強調：「楊文科就是代表中國國民黨參選新竹縣長的唯一提名人選。」拒絕山寨版假民調干擾選情；而楊文科陣營也質疑民進黨藉此機會見縫插針，林為洲版的民調已經受到操控、汙染，完全是不可信任的數據。

由於有地方民眾向縣黨部抗議，表示林為洲自辦的電話民調中，問卷題目竟然出現林為洲以國民黨身分跟民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩進行政黨對比，怒批這根本是魚目混珠；陳見賢指出，這種山寨假民調不但侵害黨內提名人楊文科的權益，更損及政黨形象，強烈要求黨內同志自重自愛。


▲林為洲展開一連三天的電話民調，被質疑是師出無名的山寨版。（圖／翻攝自林為洲臉書）

陳見賢強調，經 6月13日第20屆中央常務委員會第32次會議核定提名，由楊文科同志代表中國國民黨參選新竹縣長，依照程序、遵從制度、完全合法，這已經是確定的事實，黨內同志不該口口聲聲說「尊重制度」，但卻一再做出破壞制度的行為；陳見賢懇切呼籲林為洲懸崖勒馬、尊重制度，不要破壞黨內團結、製造分裂。


▲縣長參選人楊文科陣營認為林為洲辦理的民調，可能已經受到操控、干擾等汙染，不具備可信度。（圖／記者常似虎）

楊文科陣營則指出，林為洲的民調基礎本就不公平，且已遭綠營滲透，企圖以不正確的數字來影響選情；不但民進黨祕書長洪耀福最近與林為洲眉來眼去、相互呼應，而且更可能見縫插針，作假灌票造成不實民調。就「毒樹毒果理論」觀之，這份被汙染的假民調，完全不具備科學性、可信度，「無法理解為何仍一意孤行？難道別有用心？」

關鍵字楊文科陳見賢林為洲假民調
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