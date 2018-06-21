全球森林加速消失 年損面積逾奧地利國土

（中央社巴黎20日綜合外電報導）科學家今天表示，2014年至2016年間，全球完整森林的年損面積大於奧地利國土，縮小速度也比過去10年快20%。聯合國另提出倡議，望藉善用土地「未開發的潛能」對抗氣候變遷。

根據衛星圖像分析，儘管遏止森林砍伐的相關努力已長達數10年，但自2000年來，仍有近10%的原始森林遭切割、面積縮小或整片林地被砍伐。

2000年至2017年間，人類平均每天損失逾200平方公里的森林面積。

世界資源研究所（WRI）特聘資深研究員西莫（Frances Seymour）本週在牛津舉行的會議發表研究成果時表示：「完整森林面積縮小，即是全球的悲劇，因為我們正有系統地破壞維持氣候穩定的重要基礎。」