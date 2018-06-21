全球森林加速消失 年損面積逾奧地利國土

（中央社巴黎20日綜合外電報導）科學家今天表示，2014年至2016年間，全球完整森林的年損面積大於奧地利國土，縮小速度也比過去10年快20%。聯合國另提出倡議，望藉善用土地「未開發的潛能」對抗氣候變遷。
根據衛星圖像分析，儘管遏止森林砍伐的相關努力已長達數10年，但自2000年來，仍有近10%的原始森林遭切割、面積縮小或整片林地被砍伐。
2000年至2017年間，人類平均每天損失逾200平方公里的森林面積。
世界資源研究所（WRI）特聘資深研究員西莫（Frances Seymour）本週在牛津舉行的會議發表研究成果時表示：「完整森林面積縮小，即是全球的悲劇，因為我們正有系統地破壞維持氣候穩定的重要基礎。」
「森林確實是唯一安全、天然且平價的基礎設施，供我們存取碳。」
聯合國開發計畫署（UNDP）及5大環保組織發起一項名為Nature4Climate的5年計畫，盼能以更佳的方式使用土地，藉此減少造成全球暖化的溫室氣體排放量。
這些僅存的原始森林，除了有助遏止全球暖化外，也在維持生物多樣性、氣候穩定性、潔淨空氣及水質上扮演至關重要的角色。
全球約有5億人直接仰賴森林維生。（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070621