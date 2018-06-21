蔡總統：年金破產將成為歷史名詞

（中央社記者葉素萍、劉麗榮台北21日電）立法院昨天通過軍人年改，總統蔡英文今天說，各執政者都想要推動的軍公教年金改革終於完成，未來，「年金破產」將成為歷史名詞；這也是讓社會回歸平靜的時刻。

蔡總統提到，今天大家共同見證台灣歷史上重要一刻，陸海空軍軍官士官服役條例已經完成修法，這代表了，各執政者都想要推動的軍公教年金改革終於完成了。未來，年金破產將成為歷史名詞，一個體制健全、體質良好，而且每一個年輕的軍公教人員都確定領得到退休金的台灣，從現在已經展開了。

她認為，在這個時刻，應該是讓社會回歸平靜，全台灣人民放心安心的時刻，從這一刻起，「你我深愛的這個國家，軍公教退撫基金財務上的危機已經得到紓解，我們不會掉下懸崖」。

蔡總統說，回顧過去2年，年金改革引發許多爭議、討論、甚至是抗議。這些風風雨雨，「我希望它很快會成為過去」，此時此刻她心中只有感謝兩個字。

蔡總統一一點名陳副總統、年改會、國防部、退輔會、林萬億、年金辦的辛勞，她感謝立法院支持體諒，在巨大壓力底下，完成軍人年金制度改革，為台灣的長治久安做出重大貢獻。

她也說，最要感謝的是軍公教同仁們在國家退休制度最危急的時候，再一次展現高度的愛國熱忱，「沒有人比你們更忠於這個國家」，因為各位的體諒，年輕一代的軍公教工作同仁們就不用擔心領不到退休金，也因為各位的體諒，國家的財政才能永續。

蔡總統提到，政府考慮到軍人特殊性，重新建立一套支持長留久用的完整制度；軍人年改不僅要使財務健全，更重要的是強化國防戰力。年金制度的健全化，將使國家社會更穩固，今天之後，大家必須同舟共濟，共同捍衛這個制度、捍衛這個國家、捍衛台灣的民主自由，她也會用同樣堅定的態度來推動所有國家的重要改革。

陳副總統則提到，軍中袍澤從今以後再也沒有後顧之憂，不用再擔心軍人退撫基金即將破產的問題，現役軍人將可以全心全力為國盡忠，持續守護台灣人民的生命財產安全；而退役的袍澤也可以有一個穩定的退休生活保障。

陳副總統向所有軍公教人員表達深切的敬意與感謝，感謝他們願意相忍為國，共體時艱，讓年金可以永續發展而不破產，讓台灣可以建立一個「世世代代領得到，長長久久領到老」的新的年金制度。（編輯：林興盟）1070621