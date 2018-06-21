5月閃辭永豐銀董事 何奕達親自說分明：個人規劃

（中央社記者潘智義台北21日電）永豐餘投控公司董事長何奕達上月突然請辭永豐銀行董事，引起關切，何奕達今天親自說明辭職原因是，「個人時間規劃」。

何奕達今天主持永豐餘投控股東常會，在媒體詢問他為何請辭銀行董事時，做以上的表示；另針對界猜測他是為了避免違反「產金分離」而閃辭，何奕達也說，他擔任銀行董事已10多年，該做的跟不該做的，都很清楚，金控是永豐餘的重要投資，自己也還是永豐金董事，未來會持續關注。

永豐金控集團去年接連爆發弊案，何奕達之父、前永豐金董事長何壽川因此遭北檢提起公訴，何奕達說，他父親是（金控）董事長不是總經理，銀行都是由專業經理人主導「前陣子媒體對他和父親的報導有不少誤解」。