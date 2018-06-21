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中央社

5月閃辭永豐銀董事 何奕達親自說分明：個人規劃

中央社2018/06/21 15:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北21日電）永豐餘投控公司董事長何奕達上月突然請辭永豐銀行董事，引起關切，何奕達今天親自說明辭職原因是，「個人時間規劃」。

何奕達今天主持永豐餘投控股東常會，在媒體詢問他為何請辭銀行董事時，做以上的表示；另針對界猜測他是為了避免違反「產金分離」而閃辭，何奕達也說，他擔任銀行董事已10多年，該做的跟不該做的，都很清楚，金控是永豐餘的重要投資，自己也還是永豐金董事，未來會持續關注。

永豐金控集團去年接連爆發弊案，何奕達之父、前永豐金董事長何壽川因此遭北檢提起公訴，何奕達說，他父親是（金控）董事長不是總經理，銀行都是由專業經理人主導「前陣子媒體對他和父親的報導有不少誤解」。

永豐餘投控今天股東會通過發放0.6元現金股利，並完成董事改選，新選任的6名董事包括，信誼企業代表人何奕達、何壽川、何星輝，及永豐紙業公司代表人黃鯤雄、王金山及簡榮宗；三名獨立董事則由黃文成、盧希鵬與陳天寵續任。

永豐餘表示，2017年是永豐餘的挑戰年與回收年，漿紙事業群受益國際漿價自2016年谷底回升，獲利改善，而揚州廠經歷年的勵精圖強，收益轉盈，並成為永豐餘在中國大陸紙器事業的後盾。（編輯：陸倩瑤）1070621

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