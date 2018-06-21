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中央社

疾管署調查 1成愛滋感染者身分遭醫護洩漏

中央社2018/06/21 16:01
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北21日電）疾管署今天首次公布官方調查指出，有10%愛滋感染身分遭醫護人員洩漏，且相較於愛滋感染者主動告知，若未經感染者同意就讓他身旁的人知道，感染者被歧視的感覺會更嚴重。

衛生福利部疾病管制署去年委託民間單位進行「愛滋汙名與歧視調查（The People Living with HIV StigmaIndex）」，針對840多名愛滋感染者進行一對一訪談，今天在記者會中首次公布調查報告。

調查指出，有約10.6%的感染者在未經授權的情形下，遭到醫護人員洩露，另有7.3%的感染者在就醫時表明愛滋身分後遭到拒絕；正因社會對愛滋拒斥的態度，有58%感染者從擔心感染到進行篩檢間隔長達5年以上。

調查也顯示，有超過60%的受訪感染者對於就醫隱私安全存疑，其中更有接近30%的感染者確知自己的醫療隱私並未被完全保密，這些因素都可能影響感染者未來的服藥順從度及其健康狀況。

值得注意的是，如果在未經感染者授權的情況下，讓他的家庭、伴侶、朋友、同事得知他的感染身分，相較於感染者自己同意告知，感受到的歧視會更嚴重。

實際上，醫護人員往往是在不經意的情況下洩漏愛滋感染者身分，林口長庚醫院感染科主治醫師陳南伃表示，她曾收治一名50多歲的愛滋感染者，已經感染愛滋多年且病情穩定，但因個人考量沒有向家人公開感染者身分。

不料，日前他到醫院進行椎間盤突出手術，骨科醫師向家屬解釋術後恢復情形時卻讓患者的愛滋身分曝了光，不知情的家屬當場嚇呆，後來甚至引發了嚴重的家庭衝突。

林口長庚醫院感染科研究助理邱奕頎表示，即便現代資訊如此發達，社會大眾對於愛滋的認識仍然相當不足也很恐懼，也讓愛滋成為不能說出口的禁忌。

疾管署也強調，近年愛滋感染者服藥率已大幅上升至84%，病毒量測不到已達88%，在良好的追蹤及治療下，愛滋感染已經能像高血壓、糖尿病等常見慢性疾病一樣獲得控制。（編輯：黃于）1070621

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