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綠營指盧秀燕擋捷運藍線　藍營：反對舉債

記者柳榮俊／台中報導2018/06/21 17:04
▲民進黨議員指盧秀燕主張恢復BRT，在中央意圖擋下台中捷運藍線計畫（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.21)
▲民進黨議員指盧秀燕主張恢復BRT，在中央意圖擋下台中捷運藍線計畫（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.21)

台中爭取捷運藍線今年3月獲交通部核定，台中市議會民進黨團今(21)日召開記者會質疑，國民黨台中市長參選人盧秀燕一手主張恢復BRT，一手在中央意圖擋下台中捷運藍線計畫，這款立委應向市民道歉。立委顏寬恒表示，反對舉債、反對草率，不是反對建設。

民進黨團總召李天生、幹事長江肇國與議員劉淑蘭召開記者會，台中市在前市長胡志強任期尾聲，為挽救不振的選情，草率讓未經驗收的冒牌BRT上路，導致台灣大道事故頻傳、壅塞加劇，引發嚴重的民怨。屢遭同為國民黨執政的中央政府駁回，市長林佳龍將BRT改革為優化公車專用道，順利提高大眾運輸需求，今年3月，台中捷運藍線計畫首度獲交通部審查通過。

綠營議員批，盧秀燕身為市長參選人，台中市國民黨三位立委聯名擋掉捷運藍線興計畫，一位是市長候選人、一位是競選主委江啟臣、競選總幹事顏寬恆，聯手反對台中興建捷運藍線的計畫，並拿出立院提案連署書，呼籲盧秀燕向台中市民道歉。

盧秀燕陣營表示，反對舉債、反對草率，不是反對建設，可行的建設像捷運藍線、海線雙軌等，都能在正常公務預算中編列，根本不必用完全舉債的前瞻計畫來執行；而前瞻計畫8年8400億，地方配合款超過4,300億元，然而現在各縣市政府舉債額度僅剩3,700多億元，前瞻建設完成的時候，就是地方政府財政崩潰之際。

交通局長王義川表示，前市府堅持興建BRT，並號稱為類捷運，交通部才不核定捷運藍線。捷運藍線去年獲得交通部通過，就是因為市府將BRT轉型為優化公車專用道，才得到捷運藍線的核定。盧秀燕立委，日前又主張恢復BRT，王義川擔心恐將引起交通部再度質疑捷運藍線必要性，呼籲盧秀燕立委千萬要謹言慎行。

 

關鍵字盧秀燕捷運藍線brt
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