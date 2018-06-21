鴻海股東會在即 旗下工業富聯股價大跌8.5%

鴻海股東會在即，不過，工業富聯近期股價表現卻不給面子，今天開低走低，跌破人民幣19元，尾盤最低來人民幣18.05元，大跌9.1%。終場收在人民幣18.17元，跌幅8.51%，換手率約17.7%。

鴻海明天將舉辦股東會，外界關注工業富聯在中國大陸上海A股掛牌後續進展、以及未來工業富聯在中國製造2025計畫扮演的角色。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海股東會在即，不過旗下工業富聯股價卻不給面子，今天收盤價來到人民幣18.17元，大跌8.51%，市值跌破人民幣3600億元。

工業富聯從前波高點人民幣26.36元回落，迄今回落幅度達31%。若以工業富聯今天收盤價計算，市值跌破人民幣3600億元，來到3578.64億元（約合新台幣1.67兆元）。市值從前波高點迄今，估算蒸發人民幣1613億元（約合新台幣7554億元）。

中國大陸媒體報導，工業富聯雖然定位為「工業互聯網」企業，但市場對其定位還存在一定分歧；此外工業富聯上市採鎖股發行方式，但鎖股並沒有完全消除工業富聯股票解禁後被減持的風險；加上工業富聯上市流通股估約11.2億股，規模大、股價難以拉高。

從客戶端來看，工業富聯的主要客戶（按英文字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶占整體營收約7成多。

工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，發行價格訂人民幣13.77元，本益比17.09倍，募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元），發行後總股本約196.95億股。鴻海目前對工業富聯持股比例來到84.8%。(編輯：陳永昌)1070621