昇華股東會通過私募現增案 優化財務結構

（中央社記者吳家豪台北21日電）文創股昇華今天舉行股東常會，通過授權董事會辦理發行股數不超過2000萬股的私募普通股現金增資案，以充實營運資金、償還銀行借款或其他因應策略聯盟發展的資金需求。
昇華表示，此次私募總金額將依最終私募價格計算，並視實際集資情形，自股東會決議日起的一年內分三次辦理，用途將用來擴充營運資金或償還銀行借款，以期優化整體財務結構，且不排除引進策略投資人，帶領昇華朝穩定獲利的方向前進。
昇華董事長俞惟中說，昇華深耕戲劇製作領域將近20個年頭，更在華語劇市場打造出多部膾炙人口的戲劇作品，凸顯昇華從台灣出發、開拓兩岸影視產業的企圖心。
俞惟中強調，儘管今年以來面臨各種風雨，不僅外界出現質疑聲音，主管機關監督力道也相應加大，但經營團隊皆以正面態度面對問題，也端出多項具體財務改善計畫及措施。
昇華2018年第一季財務報表已於6月7日經卓群聯合會計師事務所出具無保留結論的核閱報告，今年第一季合併營收新台幣0.64億元，稅後淨利704萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.22元。
昇華指出，帳上現金水位已隨著藝人經紀、戲劇播出、電影投資回收等業務收入明顯回升，現金水位從去年第四季底1970萬元回升至今年第一季3355萬元，截至第一季底每股淨值25.9元，凸顯公司作業與營運資金流入一切正常。
至於其他進行中的財務改善計畫，昇華表示，2017年基於會計保守原則，在去年底一次性提列應收帳款呆帳損失3.02億元，致2017年稅後淨損3.66億元，每股稅後純損11.9元。
昇華說明，該筆呆帳源於昇華投資數部好萊塢電影，被投資的美國製片方未依到期合約支付投資本金，俞惟中已多次親赴美國商討還款相關事宜，並發出律師信函追討款項，目前已收回約150萬美元，近期將再與美方簽訂新協議，部分款項與收回時間可改由美方新拍攝的電影收益替代，以確保昇華的權益。（編輯：張均懋）1070621