昇華股東會通過私募現增案 優化財務結構

（中央社記者吳家豪台北21日電）文創股昇華今天舉行股東常會，通過授權董事會辦理發行股數不超過2000萬股的私募普通股現金增資案，以充實營運資金、償還銀行借款或其他因應策略聯盟發展的資金需求。

昇華表示，此次私募總金額將依最終私募價格計算，並視實際集資情形，自股東會決議日起的一年內分三次辦理，用途將用來擴充營運資金或償還銀行借款，以期優化整體財務結構，且不排除引進策略投資人，帶領昇華朝穩定獲利的方向前進。

昇華董事長俞惟中說，昇華深耕戲劇製作領域將近20個年頭，更在華語劇市場打造出多部膾炙人口的戲劇作品，凸顯昇華從台灣出發、開拓兩岸影視產業的企圖心。