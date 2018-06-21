替禁食狗肉鋪路 南韓法院：為肉殺狗違法

（中央社首爾21日綜合外電報導）南韓一座法院判決為吃狗肉殺狗屬違法行為，動物維權運動人士今天表示，這項具有里程碑意義的判決可望為禁食狗肉鋪路。

長久以來，南韓將狗肉視為餐桌上的美食佳餚，每年據信約有100萬隻犬被吃下肚。

不過，隨著愈來愈多南韓人認同狗狗是人類最好的朋友，而不是家畜，食用狗肉的情況日益減少。對年輕世代而言，食用狗肉如今成了某種禁忌，動保人士施加的壓力也與日俱增。

儘管如此，食用狗肉迄今仍屬法律灰色地帶。在平昌冬季奧運等國際活動登場前，南韓當局雖未明文禁止，但透過衛生規範與動物保護法禁止殘忍屠宰手段，藉此打擊狗肉農場與餐廳。