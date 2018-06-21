NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈狄鶯怎籌錢救子　羅霈穎：賺飽了新北週末藝術秀　進駐8大景點凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

替禁食狗肉鋪路 南韓法院：為肉殺狗違法

中央社2018/06/21 16:11
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社首爾21日綜合外電報導）南韓一座法院判決為吃狗肉殺狗屬違法行為，動物維權運動人士今天表示，這項具有里程碑意義的判決可望為禁食狗肉鋪路。

長久以來，南韓將狗肉視為餐桌上的美食佳餚，每年據信約有100萬隻犬被吃下肚。

不過，隨著愈來愈多南韓人認同狗狗是人類最好的朋友，而不是家畜，食用狗肉的情況日益減少。對年輕世代而言，食用狗肉如今成了某種禁忌，動保人士施加的壓力也與日俱增。

儘管如此，食用狗肉迄今仍屬法律灰色地帶。在平昌冬季奧運等國際活動登場前，南韓當局雖未明文禁止，但透過衛生規範與動物保護法禁止殘忍屠宰手段，藉此打擊狗肉農場與餐廳。

動物權利團體Care去年投訴富川（Bucheon）一家狗肉農場的經營者，指控他「無適當理由殺害動物」和違反建築與衛生規範，檢方稍後起訴這名經營者。

這名男子已遭富川市法院定罪，法院裁定肉品消費不能成為殺狗的合法理由，並祭出300萬韓元（2700美元）罰款。被告放棄上訴權利。

Care的律師金璟銀（Kim Kyung-eun，音譯）樂見這項判決。她告訴法新社：「這是法院首度判決為狗肉殺狗本身屬非法行為，因此意義非常重大。」法院4月作出這項判決，但相關細節本週才曝光。

她說，這項先例「為完全禁止消費狗肉鋪路」，還說Care計劃告「更多」狗肉業者。

不過，富川市法院的判決也引起狗肉農場業者憤怒抗議。

業者代表趙桓魯（Cho Hwan-ro，音譯）說：「這令人震驚。我們無法接受判決指為狗肉殺狗等同於殺害動物的說法。」

他說，「食用犬與寵物犬不能混為一談」，還說食用犬是不同品種的犬隻，飼養的方式和目的都不相同。

他說：「牛、豬、雞、鴨都能飼養為消費肉品，狗為何不行？」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070621

韓國為台北國際書展2020...潛逃美國23年 通緝犯林穎...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan