替禁食狗肉鋪路 南韓法院：為肉殺狗違法

（中央社首爾21日綜合外電報導）南韓一座法院判決為吃狗肉殺狗屬違法行為，動物維權運動人士今天表示，這項具有里程碑意義的判決可望為禁食狗肉鋪路。
長久以來，南韓將狗肉視為餐桌上的美食佳餚，每年據信約有100萬隻犬被吃下肚。
不過，隨著愈來愈多南韓人認同狗狗是人類最好的朋友，而不是家畜，食用狗肉的情況日益減少。對年輕世代而言，食用狗肉如今成了某種禁忌，動保人士施加的壓力也與日俱增。
儘管如此，食用狗肉迄今仍屬法律灰色地帶。在平昌冬季奧運等國際活動登場前，南韓當局雖未明文禁止，但透過衛生規範與動物保護法禁止殘忍屠宰手段，藉此打擊狗肉農場與餐廳。
動物權利團體Care去年投訴富川（Bucheon）一家狗肉農場的經營者，指控他「無適當理由殺害動物」和違反建築與衛生規範，檢方稍後起訴這名經營者。
這名男子已遭富川市法院定罪，法院裁定肉品消費不能成為殺狗的合法理由，並祭出300萬韓元（2700美元）罰款。被告放棄上訴權利。
Care的律師金璟銀（Kim Kyung-eun，音譯）樂見這項判決。她告訴法新社：「這是法院首度判決為狗肉殺狗本身屬非法行為，因此意義非常重大。」法院4月作出這項判決，但相關細節本週才曝光。
她說，這項先例「為完全禁止消費狗肉鋪路」，還說Care計劃告「更多」狗肉業者。
不過，富川市法院的判決也引起狗肉農場業者憤怒抗議。
業者代表趙桓魯（Cho Hwan-ro，音譯）說：「這令人震驚。我們無法接受判決指為狗肉殺狗等同於殺害動物的說法。」
他說，「食用犬與寵物犬不能混為一談」，還說食用犬是不同品種的犬隻，飼養的方式和目的都不相同。
他說：「牛、豬、雞、鴨都能飼養為消費肉品，狗為何不行？」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070621