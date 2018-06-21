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中央社

韓國為台北國際書展2020年主題國

中央社2018/06/21 16:10
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北21日電）台北書展基金會今天宣布，韓國為台北國際書展2020年主題國。此外，近日在韓國首爾舉辦的國際書展上，台灣作家陳芳怡特有美學風格廣受好評。

2018韓國首爾國際書展於6月20日至24日在首爾COEX國際展覽中心登場，台北書展基金會今天透過新聞稿說明，開展首日台灣館便以清爽繽紛的色調及豐富的展品，吸引眾多專業人士與韓國民眾參觀。

獨立出版聯盟今年率領14家出版社盛大參展，展出書籍題材、設計與印刷品質令國際專業人士驚豔。此外，今年台灣參展出版社也創下往年新高，首日台灣館內的會議桌即爆滿，版權洽談情況熱絡。

台北書展基金會指出，除繪本、漫畫、等圖像類作品受關注外，台灣作家獨特的美學風格也廣受好評。插畫家陳芳怡於現場舉行的水彩示範及簽書活動，細膩筆觸勾勒可愛花朵及人像，讓在場觀眾讚歎。許多韓國讀者好奇文字內容請現場工作人員協助翻譯，還有烏拉圭、韓國出版人對陳芳怡的作品表示高度興趣。

台北書展基金會表示，在台灣館開幕首日舉辦的Happy Hour版權聯誼活動上，韓國出版協會長尹哲鎬受邀並宣布2020年，韓國將成為台北國際書展主題國。尹哲鎬說，「我相信藉由台北國際書展這個平台，可深化彼此的出版與文化交流，互相刺激跟學習」。

台北書展基金會董事長趙政岷說，2005年韓國曾是台北書展的主題國，接著台灣跟韓國出版業一直合作親密，「我們買了很多韓語版權的書，每年台灣館參加首爾書展，韓國對台灣出版品也越來越感興趣」，在這雙向互動基礎下，期待2020韓國主題國會帶來全新的文化、文學、甚至數位閱讀的豐富面貌。（編輯：張芷瑄）1070621

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