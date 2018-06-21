NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒
即時跑馬燈中市府托育一條龍　9成家長滿意難產婦高喊師父救我　妙禪救出寶寶凱擘大寬頻500M只要$799
全球

報復世界盃輸球！哥男拐櫻花妹說「我是淫蕩妓女」引眾怒

國際中心／綜合報導2018/06/21 16:54
▲日本兩名櫻花妹遇上噁心哥國男子，利用 2 人不懂西班牙語，要女子說出「我是妓女、我很淫蕩」字眼，引發日本與哥倫比亞兩國網友的眾怒。（圖／翻攝自臉書）
▲日本兩名櫻花妹遇上噁心哥國男子，利用 2 人不懂西班牙語，要女子說出「我是妓女、我很淫蕩」字眼，引發日本與哥倫比亞兩國網友的眾怒。（圖／翻攝自臉書）

2018 俄羅斯世界盃揭開序幕， 19 日日本以 2 : 1 擊敗哥倫比亞，一舉寫下 52 年來亞洲球隊在世界盃首度扳倒南美球隊的紀錄，卻傳出，日本 2 名櫻花妹遇上噁心「洋腸」，利用 2 人不懂西班牙語的弱勢，欺騙 2 人說出「我是妓女、我很淫蕩」字眼，引發日本與哥倫比亞兩國網友的眾怒。

根據《 BuzzFeed 》日本版報導指出，兩名櫻花妹前往體育館附近為日本隊加油，並與現場哥倫比亞男球迷打成一片，以為遇到熱情的外國人，沒想到該名男子竟引導兩名正妹說出「我是妓女」、「我很淫蕩」字眼，兩名女子不懂意思，就照著指示說出這些話。

影片上傳後，立刻遭到日本與哥倫比亞網友的圍剿，不少哥國球迷向日本球迷及網友道歉，表示「這影片不是代表所有的哥國人，我們尊重所有的文化，請接受我們的道歉」。除哥國網友道歉，哥國外交部也發聲明，這名男子的行為，不僅是對女性的輕視，也是對他國文化、哥國文化與語言的污辱「這種利用語言障礙、藐視女性的行為，我們絕對不允許發生」。

當地媒體也指出，該名男子叫做 Guillermo Cardenas （卡德納斯），他在各方壓力下對日本人公開道歉，表示自己是因為哥倫比亞敗給日本，情緒複雜才有這樣的行為，強調沒有侮辱女性及欺騙的意圖。

關鍵字哥倫比亞日本2018俄羅斯世界盃世足賽球迷妓女
小王性能力更棒　新婚男慘被戴綠帽鞋底穿到破！全班集資送新鞋暖哭他

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan