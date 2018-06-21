報復世界盃輸球！哥男拐櫻花妹說「我是淫蕩妓女」引眾怒

2018 俄羅斯世界盃揭開序幕， 19 日日本以 2 : 1 擊敗哥倫比亞，一舉寫下 52 年來亞洲球隊在世界盃首度扳倒南美球隊的紀錄，卻傳出，日本 2 名櫻花妹遇上噁心「洋腸」，利用 2 人不懂西班牙語的弱勢，欺騙 2 人說出「我是妓女、我很淫蕩」字眼，引發日本與哥倫比亞兩國網友的眾怒。

根據《 BuzzFeed 》日本版報導指出，兩名櫻花妹前往體育館附近為日本隊加油，並與現場哥倫比亞男球迷打成一片，以為遇到熱情的外國人，沒想到該名男子竟引導兩名正妹說出「我是妓女」、「我很淫蕩」字眼，兩名女子不懂意思，就照著指示說出這些話。