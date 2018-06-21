學名藥廠瑩碩生技27日登錄興櫃

（中央社記者韓婷婷台北21日電）學名藥廠瑩碩生技訂6月27日正式登錄興櫃買賣，受惠大陸及東北亞市場的合作授權挹注，未來3年將見到顯著成長動能。

瑩碩今天舉行登錄興櫃前記者茶敘，瑩碩執行長顏麟權表示，劑型開發是瑩碩的核心競爭力，也是營運主要驅動力，以亞太區專業藥物傳輸技術開發公司為市場定位，鎖定中國大陸及日本為主要市場，台灣及韓國為次要市場。未來3-5年內將積極搶攻中國市場一致性評價及未來二類新藥所帶來的商機。

顏麟權表示，從2016年開始布局中國一致性評價商機，目前已有12項產品與大陸廠簽約合作，平均一個案子金額約在500-1500萬人民幣間，簽約金已陸續認列中，年底前預計還有更多合約簽訂，預估最大爆發點會落在明年及後年。