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學名藥廠瑩碩生技27日登錄興櫃

中央社2018/06/21 16:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北21日電）學名藥廠瑩碩生技訂6月27日正式登錄興櫃買賣，受惠大陸及東北亞市場的合作授權挹注，未來3年將見到顯著成長動能。

瑩碩今天舉行登錄興櫃前記者茶敘，瑩碩執行長顏麟權表示，劑型開發是瑩碩的核心競爭力，也是營運主要驅動力，以亞太區專業藥物傳輸技術開發公司為市場定位，鎖定中國大陸及日本為主要市場，台灣及韓國為次要市場。未來3-5年內將積極搶攻中國市場一致性評價及未來二類新藥所帶來的商機。

顏麟權表示，從2016年開始布局中國一致性評價商機，目前已有12項產品與大陸廠簽約合作，平均一個案子金額約在500-1500萬人民幣間，簽約金已陸續認列中，年底前預計還有更多合約簽訂，預估最大爆發點會落在明年及後年。

另外，與美國A公司簽訂從研發到代工的合作，以台灣及東南亞市場為主，第一波於今年1月開始先在台灣上市，已開始貢獻營收；預計2020年有機會開始在東南亞上市。

至於5年前開始與日本T公司的合作案，瑩碩負責亞太地區的所有藥品包裝分銷，經過3年的安定性等等試驗後，後續成長可期。

瑩碩成立於民國92年，由董事長王建治及執行長顏麟權共同創辦，實收資本額為4.15億元，106年度營收新台幣7.05億元。目前擁有163張國內藥證，主要發展利基型學名藥為主，逐漸跨入特殊學名藥及藥物傳輸技術平台。（編輯：鄭雪文）1070621

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