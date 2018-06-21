潛逃美國23年 通緝犯林穎鋒遭押解回台

新聞稿指出，林穎鋒於82年間因公司財務週轉困難，陸續發生退票情形，與當時為公股銀行的交通銀行彰化分行許姓外匯及放款承辦人員勾結，偽造職務上所掌公文書圖利統貫，導致銀行蒙受5786萬餘元損失。

調查局新聞稿指出，今天派員協同美國國土安全部移民及海關執法局（ICE）官員，自美國聖地牙哥押解外逃通緝犯林穎鋒返台，並解送彰化地方法院歸案。

（中央社記者蕭博文台北21日電）統貫企業負責人林穎鋒涉嫌於民國82年間，勾結公股銀行行員偽造文書，圖利統貫新台幣5786萬元，案發後潛逃美國23年，今天遭法務部調查局自美國聖地牙哥押解回台。

彰化地方檢察署85年3月依貪汙治罪條例起訴林穎鋒，但林男早在84年2月案發後即潛逃赴美，經彰化地方法院於85年5月24日發布通緝，追訴時效展延至109年7月15日。

調查局指出，林穎鋒潛逃美國先後停留紐約、洛杉磯等地，在美非法居留多年，迄未取得合法身分，靠教友接濟過日子。

105年9月，調查局駐美法務秘書通報美國執法當局，由美國移民及海關執法局逮捕林穎鋒，羈押於加州聖地牙哥Otay Mesa拘留中心。106年底聯邦第九巡迴上訴法庭駁回林男上訴，法庭於今年5月20日做出最後確定判決遣返台灣。

調查局表示，已有數次與美國國土安全部移民及海關執法局合作，將外逃美國通緝犯追緝返台的成功案例，除感謝美方協助，未來針對潛逃美國的通緝犯，也將透過此一國際合作模式緝捕歸案。（編輯：梁君棣）1070621