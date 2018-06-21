超夯釣蝦場人潮擠爆　網友驚：桃園人不用上班？

曾經在台灣風靡一時的釣蝦活動，近年來似乎有再度崛起的趨勢？近日桃園蘆竹一間釣蝦場，睽違 2 年後重新開幕，雖然是平常上班日，不過竟然引爆滿滿人潮。現場人山人海的景象，讓許多網友感到十分震驚，懷疑道：「桃園人都不用上班嗎？」



▲雖然是平常日上午，卻引來大批人龍排隊入場釣蝦。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.6.21）

一間位在桃園縣蘆竹鄉當地，已經歇業 2 年之久的釣蝦場，近日又重新開幕，還打出廣告，表示開幕當天前 100 位顧客將可享有折扣優惠，果然吸引了大批民眾大排長龍。

有網友將現場的情況拍下，並分享至臉書社團《爆廢公社》中。照片中可見，釣蝦場店外的鐵捲門都還沒打開，店外卻已排了長長的人龍等待入場，人多到店家甚至要發號碼牌。



▲雖然是平常日上午，卻仍有許多民眾來釣蝦，擠爆現場。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.6.21）

許多網友看了後，紛紛留言表示：「這人潮我有嚇到」、「可見台灣景氣變好了，大家都不用上班了」、「這家以前生意就超好了，很多人都說蝦底厚、好釣」、「這家就是這樣爆滿，一點都不誇張！平常下午也都沒什麼位子，晚上也是人多多！」