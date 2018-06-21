〈OPEC會議〉伊朗態度大轉彎 小摩喊OPEC有望

本週 OPEC 國家能源部長都將在維也納齊聚一堂，對之前 OPEC 與俄羅斯等其他原油生產國達成的 18 個月減產協議，作出是否延期減產或開始增產的決定。

石油輸出組織 (OPEC) 將於本週五 (22 日)、週六 (23 日) 於維也納召開會議，重點討論是否執行原油增產，儘管地緣政治造成的緊張局勢及利益衝突帶來的懷疑，都有可能破壞原油出口國 OPEC 的團結，但市場主流意見預期，OPEC 各成員國將有望在會議上，達成增產共識，摩根大通 (J.P. Morgan) 即預估 OPEC 將決議增產每日 50 萬桶原油。

此前 OPEC 與俄國等其他產油國這份 18 個月的減產協議，大大緩解了全球原油供給過剩的局面，但隨著最近油價觸及 3 年半高點，原油生產國們正在尋求擴大增產，以防範油價出現過熱。

以紐約輕原油 WTI 為例，WTI 近一年來累積漲幅就高達了 53.18%，來到了每桶 66 美元一線，甚至 WTI 更曾在今年 5 月底上衝至每桶 72.24 美元，創下近 3 年半來新高。

WTI 日線走勢圖 (近一年以來表現)

目前沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩國，都有原油產能過剩之問題，而兩國也正積極的提出增產的呼籲，但令市場意外的是，未有明顯原油產能過剩的伊朗也於週三 (20 日) 表示願意大幅增加產量。

此前週二 (19 日) 伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 曾表示本週 OPEC 應無法達成協議，但週三卻改口認為對 OPEC 的產量感到「滿意」，並暗示伊朗可接受產量微增。

RBC Capital Markets 全球商品策略主管 Helima Croft 對此認為，伊朗這種 180 度的轉變，代表會議可能有望以快樂的結局收尾。

IHS Markit 副董事長 Daniel Yergin 亦指出，OPEC 國家在維也納的聚會，結局很可能將以「增產」落幕，為油市供需狀況進行再平衡。

俄羅斯目前建議原油生產國每天應增加 150 萬桶原油產量，但奈及利亞石油部長 Emmanuel Kachikwu 提道將不會支持每天增產超過 30 萬桶以上，故小摩分析師 Christyan Malek 預計，OPEC 將會達成一個滿足各方的協議，預計初步協議應落在每日增產 50 萬桶上下。