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工商快訊

廣編／德揚國際 引進CRONIER酒莊名酒來台

本報訊2018/06/21 16:57
▲台灣葡萄酒最新時尚首選　德揚國際 引進CRONIER酒莊名酒來台。（圖／公關照片）
▲台灣葡萄酒最新時尚首選　德揚國際 引進CRONIER酒莊名酒來台。（圖／公關照片）

台灣人對於頂極紅酒、葡萄酒認知，大都被限定在法國多家酒莊，但事實上在國際間的紅酒排名度上，南非CRONIER酒莊所生產的一系列葡萄酒，是歐美政商名流搶破頭爭相收藏的指定酒款，台灣知名的酒類代理商德揚國際，也在2018年4月1日正式與南非CRONIER酒莊攜手合作，將這一系列頂級葡萄酒引進台灣市場。

CRONIER酒莊，產地源於南非的威靈頓，專門生產品質卓越的葡萄酒，並運往給全世界的葡萄酒鑒賞家品嘗Cronier酒莊充分體現了開普敦酒鄉的特色和活力，歷史悠久，繼承了世界頂級葡萄酒產地的豐富遺產。

每瓶CRONIER葡萄酒都有極高的品質保證，讓品酒者感受葡萄酒釀造的藝術，由於大部分的葡萄酒產地毗鄰沿海地區，受到寒冷的大西洋和溫暖的印度洋影響，這裡土壤獨特，地中海氣候夏季炎熱漫長，保證了葡萄生長達到最佳成熟度。

CRONIER酒莊生產出來的每種葡萄酒背後都有一個值得驕傲的故事，關於精心挑選的葡萄及一絲不苟的葡萄酒釀造方法，可以從每瓶葡萄酒中品嘗出來。

德揚國際對自身的產品充滿熱情，致力於與客戶建立長期合作關係。公司的目標是通過產品品質，創新市場行銷手段，將品質優良的葡萄酒介紹給更多的人。成為紅酒文化的傳播者及精品紅酒的提供者。

德揚國際官網deyang.com.tw

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