廣編／德揚國際 引進CRONIER酒莊名酒來台

台灣人對於頂極紅酒、葡萄酒認知，大都被限定在法國多家酒莊，但事實上在國際間的紅酒排名度上，南非CRONIER酒莊所生產的一系列葡萄酒，是歐美政商名流搶破頭爭相收藏的指定酒款，台灣知名的酒類代理商德揚國際，也在2018年4月1日正式與南非CRONIER酒莊攜手合作，將這一系列頂級葡萄酒引進台灣市場。

CRONIER酒莊，產地源於南非的威靈頓，專門生產品質卓越的葡萄酒，並運往給全世界的葡萄酒鑒賞家品嘗Cronier酒莊充分體現了開普敦酒鄉的特色和活力，歷史悠久，繼承了世界頂級葡萄酒產地的豐富遺產。