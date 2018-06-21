陸商務部重批美國：反覆無常 挑起貿易戰

中國商務部今 (21) 日表示，針對美國威脅再對 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，強硬回應已做好充分準備，若美方確定祭出徵稅清單，將綜合使用包括數量型工具和品質型工具在內的各種措施回擊。

中國商務部上午例行記者會中，商務部新聞發言人高峰表示，中美雙方的經貿磋商一度取得成果，但美方反覆無常，變本加厲，挑起貿易戰。並指責美方習慣於舉著大棒談判的手段，但這對中國不管用，這種失去理性的行為無益於解決問題。

商務部表示，美國自己存在許多結構性問題，卻老是把別的國家當成自身問題的替罪羊，對別人橫加指責。