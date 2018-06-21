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交大攜手微軟 AI大數據線上課程前進校園

中央社2018/06/21 16:22
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北21日電）面對AI時代來臨，交大和台灣微軟攜手成立AI與數據科學人才培訓暨認證中心，並導入AI、資料科學、大數據等線上課程到校園，希望培育AI專才。

交通大學今天發布新聞稿表示，人工智慧（AI）的急遽發展帶來前所未有的機會與衝擊，台灣產業面臨結構變動，因應產學各界對AI研發專業技能的迫切需求，台灣微軟與交大也攜手導入微軟線上課程，希望將AI與數據科學脈動帶進校園。

台灣微軟行銷營運長趙質忠指出，台灣現在不只需要AI研發的技術，更需能將AI融入產業應用、具商業洞察的資料科學家，微軟以交大為前哨站，導入微軟專業認證課程課程，希望培育具頂尖AI技術的專才，增強台灣產業AI化的即戰力。

台灣微軟與交大合作成立AI與數據科學人才培訓暨認證中心，未來交大將導入微軟專業認證線上課程至學校教學體系中，協助學生取得資料科學與AI課程認證，第一階段將率先導入資料科學、AI、大數據等3門核心能力課程。

交通大學副校長林一平表示，如今台灣正值AI轉型的關鍵時代，期待透過微軟提供的資源，讓學生無縫接軌國際並掌握AI趨勢、奠定堅實的基礎，在投入產業後，能成為下一批襄助台灣在「AI小國大戰略」下立足國際舞台的新星。

交通大學數據科學與工程研究所長曾新穆也指出，微軟專業認證線上課程具備零時差、可重複觀看、重視實作等特性，應用在教學情境中，比一般實體課更能激勵學生發展獨立思考與解決問題的能力，學生也可彈性選課，在自行選定的時段遠進營距修課，讓自己有足夠時間加以消化與反思。（編輯：黃于）1070621

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