交大攜手微軟 AI大數據線上課程前進校園

（中央社記者許秩維台北21日電）面對AI時代來臨，交大和台灣微軟攜手成立AI與數據科學人才培訓暨認證中心，並導入AI、資料科學、大數據等線上課程到校園，希望培育AI專才。

交通大學今天發布新聞稿表示，人工智慧（AI）的急遽發展帶來前所未有的機會與衝擊，台灣產業面臨結構變動，因應產學各界對AI研發專業技能的迫切需求，台灣微軟與交大也攜手導入微軟線上課程，希望將AI與數據科學脈動帶進校園。

台灣微軟行銷營運長趙質忠指出，台灣現在不只需要AI研發的技術，更需能將AI融入產業應用、具商業洞察的資料科學家，微軟以交大為前哨站，導入微軟專業認證課程課程，希望培育具頂尖AI技術的專才，增強台灣產業AI化的即戰力。