NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈中市府托育一條龍　9成家長滿意難產婦高喊師父救我　妙禪救出寶寶凱擘大寬頻500M只要$799
財經

繼蠟燭之後　台電股東會要送水溝蓋？

記者彭夢竺／台北報導2018/06/21 16:43
▲台電將於明（22）日下午舉行股東會，股東會的紀念品是文創商品「人孔蓋杯墊」。（圖／台電提供）
▲台電將於明（22）日下午舉行股東會，股東會的紀念品是文創商品「人孔蓋杯墊」。（圖／台電提供）

繼送員工蠟燭之後，台電公司又要送水溝蓋！台電將於明（22）日下午舉行股東會，會中將說明年度營業報告，並就因應電業法討論文化創意新事業及增列經營事業範圍等議題。有趣的是，今年股東會的紀念品是文創商品「人孔蓋杯墊」，不少網友認為「很有趣！」

今年51勞動節時，台電福利會送給員工2個精美的蠟燭，被不少網友諷刺「很貼心！為了缺電做準備。」、「接下來要苦十年，這還蠻實用的」。台電當時回應，感謝網友與鄉民滿滿的創意，以後也會多結合這些創意跟社會多元溝通，並會持續努力確保全國用電穩定。

繼蠟燭之外，台電將於22日下午2點舉行107年度股東常會，由董事長楊偉甫主持，會中說明106年度營業報告、發行公司債情形、106年度營業決算及虧損撥補承認事項等，且為因應電業法修法，並結合電業文化的豐富底蘊，推動文化創意新事業，討論修正台電公司章程第2條條文案，增列無店面零售業、其他綜合零售業，以及其他零售業經營事業範圍。 

台電指出，今年股東會紀念品「人孔蓋煤灰陶磁吸水杯墊」是文創品，以人孔蓋為意象設計，使用環保材質包裝印製，有效運用燃煤發電副產物，實踐循環經濟的環保理念，將台電意象融入生活。不少網友看了認為「很有趣！」

關鍵字台電人孔蓋股東會蠟燭杯墊文創環保
台幣重貶1.32角　創逾8月新低鴻海、群創狂送股東購物金6.6萬

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan