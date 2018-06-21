繼蠟燭之後　台電股東會要送水溝蓋？

繼送員工蠟燭之後，台電公司又要送水溝蓋！台電將於明（22）日下午舉行股東會，會中將說明年度營業報告，並就因應電業法討論文化創意新事業及增列經營事業範圍等議題。有趣的是，今年股東會的紀念品是文創商品「人孔蓋杯墊」，不少網友認為「很有趣！」
今年51勞動節時，台電福利會送給員工2個精美的蠟燭，被不少網友諷刺「很貼心！為了缺電做準備。」、「接下來要苦十年，這還蠻實用的」。台電當時回應，感謝網友與鄉民滿滿的創意，以後也會多結合這些創意跟社會多元溝通，並會持續努力確保全國用電穩定。
繼蠟燭之外，台電將於22日下午2點舉行107年度股東常會，由董事長楊偉甫主持，會中說明106年度營業報告、發行公司債情形、106年度營業決算及虧損撥補承認事項等，且為因應電業法修法，並結合電業文化的豐富底蘊，推動文化創意新事業，討論修正台電公司章程第2條條文案，增列無店面零售業、其他綜合零售業，以及其他零售業經營事業範圍。
台電指出，今年股東會紀念品「人孔蓋煤灰陶磁吸水杯墊」是文創品，以人孔蓋為意象設計，使用環保材質包裝印製，有效運用燃煤發電副產物，實踐循環經濟的環保理念，將台電意象融入生活。不少網友看了認為「很有趣！」