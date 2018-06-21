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中央社

文在寅：南北韓俄先從鐵路燃氣電力合作

中央社2018/06/21 16:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓總統文在寅20日在青瓦台受訪時表示，南韓、北韓和俄羅斯可以先從鐵路、燃氣、電力這三大領域著手，快速開啟三方合作。

南韓「中央日報」今天在要聞綜合版報導，文在寅昨天在接受俄羅斯塔斯社（Tass）、「俄羅斯日報」（Rossiyskaya Gazeta）和俄羅斯國家電視台的聯合採訪時發表上述談話，並強調「（三邊合作）將有力促進歐亞大陸的共同繁榮」。

報導說，談到韓俄經濟合作時，文在寅說：「韓俄經濟合作目前處於起步階段」，「雙邊合作擁有無窮無盡的發展潛力，我將與蒲亭總統借這次高峰會談真誠協商，以實現韓俄合作的更多可能性。」

文在寅今天上午從京畿道城南市空軍基地的機場啟程飛往俄羅斯，進行4天國是訪問，將於22日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會談。

報導說，銜接俄羅斯和南北韓燃氣管道的計劃是文在寅政府「新北方政策」的一大內容，與韓俄兩國正在推進的「九座橋（9-Bridge）戰略」也頗契合。

報導說，文在寅2017年9月訪問俄羅斯遠東海參崴時提出的「九座橋戰略」是遠東開發政策的一環，提出南韓和俄國應該在燃氣、鐵路、港灣、電力、北極航道、造船、就業、農業、水產等九個領域積極合作。

報導說，在南北韓在板門店舉行兩次高峰會、北韓美國在新加坡舉行歷史第一次高峰會後，南北韓、北韓美國之間正積極討論改善雙邊關係的問題。在這種情況下，有分析家認為，九座橋戰略已具備正式推進的基礎條件。（編輯：郭中翰）1070621

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