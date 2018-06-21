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中市出生率下滑　中市府：托育政策減輕育兒負擔

記者柳榮俊／台中報導2018/06/21 17:10
▲議員指台中市公托、公幼的設置數量輸新北市（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.21)
▲議員指台中市公托、公幼的設置數量輸新北市（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.21)

台中市長林佳龍上任後大力推動托育一條龍，成效如何備受檢驗，市議員張廖乃綸、李榮鴻、張瀞分今(21)日在市議會市政總質詢中指出，市長林佳龍上任後，去年出生率為千分之8.76；而台中今年1至5月出生率僅為千分之3.36及台中市公托、公幼的設置數量，質疑托育一條龍破功。市府表示，隨著社會變遷，育兒觀念也愈來愈多元，包括台灣在內的許多先進國家生育率面臨下滑趨勢，市府推出「托育一條龍」政策，家長滿意度更逾9成，有效減輕育兒負擔。

張廖乃綸說，市府一再宣稱托育一條龍發放育兒津貼，減輕育兒負擔、提高生育誘因，但根據內政部統計，台中市出生率在林佳龍市長上任後，一路下滑，103年維持在9.66‰，104年下滑到9.63‰，105年再降到9.31‰，去年更首度跌破9‰，只有8.76‰，而今年1月～5月，出生率只有3.36‰，也比去年同期的3.58‰還要少，台中市出生率可能持續創新低。

張廖乃綸質疑，林佳龍頻頻辦活動為台中市成為人口數第二大都市沾沾自喜，卻無視出生率下滑的隱憂，除了發育兒津貼，其他托育配套硬體設施幾乎停擺。目前台中市只有4所公辦托嬰中心，共收托113名嬰幼兒，這些幾乎都是前市長胡志強任內開辦或規劃的，反觀新北市，到今年四月已經開辦第53所公共托育中心。嬰幼兒收托數為3140名，占全國公托收托量將近6成。新北能、台中不能。

張廖乃綸指出，不只公托少得可憐，相較於新北市有65處親子館及育兒知識館，台中市到目前為止只有1座親子館，林佳龍市長喊出的一區一親子館，不知道要等到何年何月才能兌現。

市府指出，104年起推行「托育一條龍」政策，率先全國將5歲幼兒免學費教育政策向下延伸至2歲幼兒，設籍台中市2至4歲幼兒可比照5歲幼兒享受就讀公立幼兒園免學費；就讀私立幼兒園每學期可獲最高1萬5,000元學費補助。另為減輕經濟所得相對較低家庭的育兒負擔，再依家戶年所得級距，加碼提供最高1萬5,000元的其他就學費用補助。

「托育一條龍」政策實施以來已增加超過2萬名幼童接受托育，並創造近2,000個教保人員、保母等就業機會。不僅如此，考量在鄰近彰化、南投、苗栗三縣市工作的父母，中市府更擴大「托育一條龍」補助範圍，凡設籍台中市、於鄰近三縣市就讀公私幼的幼兒，檢附幼兒及父母或監護人一方實際居住台中市的切結文件，也能申請托育一條龍津貼，吸引不少在台中鄰近縣市工作的民眾，將戶籍遷至台中。

市府表示，期盼透過「托育一條龍」的推動，提供生育誘因，為台中家長創造多贏，不僅大幅減輕經濟負擔，也讓家長能在外安心工作。

市長林佳龍也表示，台中模式獲中央肯定且推廣，但一家公托要投入3000萬元，要3年才能規劃好，且必須符合公托規範空間，未來市府將加快腳步積極推動公托，不只嘉惠家長，且創造托育機構、保姆就業機會。

 

關鍵字托育一條龍林佳龍出生率育兒津貼
縣市合併　南市都發局交出漂亮成績

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