推廣雲嘉南濱海在地好食材　布袋仲夏幸福饗宴成果發表

雲嘉南濱海國家風景區管理處將於6月24日下午於布袋高跟鞋園區進行「仲夏幸福光藝饗宴」主題發表，為提前為成果發表暖身於21日在布袋搶先現身介紹當地食材製作發表的「五色冷盤」、「翡翠海鮮羹」、「麻婆豆腐魚」、「紅蟳米糕」、「鹽焗蝦」、「西瓜綿龍膽石斑湯」、「巨無霸海鮮肉圓拼韭香蚵餅」、「在地食材總匯串燒」及「水果」等多道菜色。行政院雲嘉南區聯合服務中心與縣府、議會、地方、立法委員蔡易餘服務處等單位代表與會場面熱絡。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示為活化轄區內之雲林、嘉義地區產業觀光，從105年起陸續進行產業觀光資源盤點，並進行相關產業觀光輔導工作，已先後完成將軍馬沙溝、四湖萡子寮社區等2社區導覽解說員培訓工作，繼6月10日口湖「仲夏湖畔音樂饗宴」後，將於6月24日下午5時30分於布袋高跟鞋園區，進行「仲夏幸福光藝饗宴」主題發表。

雲嘉南濱海國家風景區管理處說明在產業觀光輔導工作中，在地食材推廣是重點項目之一，為24日成果發表暖身，特於21日早上於布袋文創Hotel展出成果，現場計有行政院雲嘉南區聯合服務中心、嘉義縣政府、嘉義縣議會政府、布袋鎮公所、東石鄉公所、布袋鎮民代表會、立法委員蔡易餘服務處等單位代表與會，地方產業代表計有向禾休閒漁場、林家烏魚子、蝦覓世界、宏展農場、黑皮酥皮肉圓、樺榮海鮮餐廳及布袋文創Hotel出席。

現場介紹當地食材製作發表的「五色冷盤」、「翡翠海鮮羹」、「麻婆豆腐魚」、「紅蟳米糕」、「鹽焗蝦」、「西瓜綿龍膽石斑湯」、「巨無霸海鮮肉圓拼韭香蚵餅」、「在地食材總匯串燒」及「水果」等多道菜色，並說明嘉義沿海地區盛產牡蠣、烏魚子、石斑、蝦、蟹、虱目魚等漁產品，農產品有苦瓜、有機米、杏鮑菇、甜椒、燈籠果等，菜色開發特別邀請稻江科技暨管理學院餐飲管理學系吳文智副系主任擔任指導，利用雲林、嘉義地區之在地食材，跳脫傳統料理作法，創新開發新菜色。