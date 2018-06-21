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港股今年IPO超熱門 除了小米 還有這兩家重量級公

鉅亨網2018/06/21 16:40
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在美國市場等待 Uber 和 Airbnb 掛牌上市之際，港股已成為全球大企業 IPO(首次公開上市) 的熱門市場。

全球排名 20 大的互聯網公司中，今年有三家 IPO 募資預定超過 50 億美元的企業預定在港股上市，分別是被稱為「中國的蘋果」小米、類似 Groupon 和 Yelp 的美團點評，以及收購 Uber 中國業務的滴滴出行。

此外，根據復興資本 IPO 研究指出，還有中國國營企業的行動電話基礎設施公司中國鐵塔 (China Tower)；以及中國石化分拆經營中國石化零售燃料業務的中石化營銷公司，預計今年在香港正排隊 IPO，也預定募集 50 億美元以上的資金。

全球
今年以來，全球股市 IPO 競賽中，香港排名第 4。

Burton-Taylor 國際諮詢公司主管 Andy Nybo 表示，港股完全有能力成為全球成長最快的市場之一，受惠於前英國殖民地經濟和金融市場發達，透過「股票連接」計畫為國際投資人提供了與中國大陸市場的聯繫。

Burton-Taylor 的數據顯示，去年，香港交易所和清算所的營收躍升超過 18%，而 Nasdaq 的營收成長 6.6%，擁有紐約證交所的 ICE 營收更僅成長 2.9%。

隨著西方機構投資人對國際機會愈來愈感興趣，北京希望向外國投資人開放金融市場，連帶地，香港資本市場的發展也隨之而來。

MSCI 董事總經理 Sebastien Lieblich 說，市場將愈來愈全球化，新興市場意識到他們有條件吸引這些資金，在爭奪這些龐大的資金過程中，市場、監管機構和股票市場都是吸引外資進場的誘因。

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